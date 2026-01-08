Проходът Шипка не е затворен засега, но вали суграшица

На прохода Шипка вали суграшица, две машини опесъчават непрекъснато пътя от северната страна. Това съобщиха за БТА дежурните екипи на Областно пътно управление – Габрово.

Температурите в района на прохода намаляват, но са все още положителни. В централата на пътното управление няма сигнали за паднали дървета и инциденти вследствие на валежите. Снежна покривка по пътното платно все още няма, видимостта е намалена поради мъгла.

В района на Габрово вече три часа вали сняг, температурата е минус два градуса.

