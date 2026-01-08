Лайфстайл:

Проходът Шипка не е затворен засега, но вали суграшица

08 януари 2026, 09:42 часа 349 прочитания 0 коментара
Проходът Шипка не е затворен засега, но вали суграшица

На прохода Шипка вали суграшица, две машини опесъчават непрекъснато пътя от северната страна. Това съобщиха за БТА дежурните екипи на Областно пътно управление – Габрово. 

Още: АПИ със съвети за шофьорите: Ето къде вали сняг

Температурите в района на прохода намаляват, но са все още положителни. В централата на пътното управление няма сигнали за паднали дървета и инциденти вследствие на валежите. Снежна покривка по пътното платно все още няма, видимостта е намалена поради мъгла. 

В района на Габрово вече три часа вали сняг, температурата е минус два градуса.

Още: Внимание! Опасност от лавини в Пирин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
снеговалеж зимна обстановка опесъчаване Проход Шипка
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес