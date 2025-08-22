След пет десетилетия затлачване: Русе инициира ръчно почистване на част от канализацията в Мартен

Кметът на община Русе Пенчо Милков инспектира дейностите по почистване на канализацията в гр. Мартен, която обслужва жилищните блокове и част от къщите в района. На проверката присъстваха зам.-кметът Здравка Великова и кметът на населеното място Димо Тонев. Канализацията, с дължина над 1600 метра заедно с отклоненията, не е почиствана основно повече от половин век. Натрупаните отпадъци създават сериозни проблеми като затлачване, размножаване на вредители и неприятни миризми. По инициатива на Община Русе е наета бригада, която извършва ръчно почистване и дезинфекция. Основната тръба е с диаметър 50 см, а на отклоненията – 30 см. Работниците споделят, че при почистването са открити различни предмети – от пердета и памперси до пънове, цимент, етернит и железа.

Кметът Милков вече направи инспекция преди старта на дейностите, а сега проследи напредъка на място. „Това е инфраструктура, която десетилетия е била пренебрегвана, но е жизненоважна за здравето и комфорта на хората. Почистването ѝ е трудоемко и изисква сериозни усилия, но ще продължим докрай, за да осигурим на жителите на Мартен чиста и безопасна среда“, подчерта той.

Кметът на населеното място Димо Тонев благодари за подкрепата от страна на Община Русе и акцентира върху важността на предприетите действия: „С реализирането на това начинание отговаряме на едно дългогодишно очакване на жителите на Мартен. Подобни действия са доказателство, че когато общината и местната власт работят заедно, можем да постигнем решения, които реално подобряват средата на живот“.

Дейностите по почистване и дезинфекция на този участък от канализацията ще продължат до пълното привеждане на системата в нормален експлоатационен режим.