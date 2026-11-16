Танцови двойки от три континента се борят за Купата на кмета на Русе

Заместник-кметът на община Русе Златомира Стефанова откри тази вечер 41-вия Международен турнир по спортни танци WDSF Rousse Open 2026. Домакин на двудневната надпревара в „Арена Русе“ е Клубът по спортни танци „Настроение“ с председател Владимир Деспотов, който организира събитието с подкрепата на Община Русе и Българската федерация по спортни танци. Форумът се провежда под егидата на кмета Пенчо Милков. Тазгодишното издание е посветено на Иван Деспотов – основател на клуба и създател на състезанието. Преди началото на турнира публиката и участниците почетоха паметта му с едноминутно мълчание.

След това Златомира Стефанова откри турнира и приветства участниците, съдиите и организаторите. Заместник-кметът подчерта, че Русе за пореден път посреща някои от най-изявените имена в света на спортните танци. „Когато човек погледне към този подиум, вижда изкуство, хармония, стотици часове упорит труд, дисциплина и онази особена магия, която само музиката и движението могат да създадат. Тази година събитието отново впечатлява с мащаба си – над 250 участници, гости от различни държави и дори от далечна Канада. Това е доказателство, че Русе е град с традиции, който отваря широко вратите си за света“, заяви Стефанова, като изтъкна, че турнирът носи духа на приемствеността и паметта. Заместник-кметът поздрави и международната съдийска колегия. В нея влизат представители на Нидерландия, Азербайджан, Италия, Румъния, Сърбия, България, Молдова, Северна Македония, Хърватия и Черна гора. Председател на българската съдийска команда е Елена Деспотова, старши треньор на КСТ „Настроение“ – Русе.

През двата дена на турнира своите танцови умения демонстрират двойки от световния елит, сред които има представители на първите 20 в ранглистата на WDSF. Те се състезават в категориите WDSF Open Latin American, WDSF International Open Standard и открит национален турнир.

Надпреварата продължава и утре от 9:30 ч., а от 18 ч. започват финалите и церемонията за награждаването.