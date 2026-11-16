В полза на отбора, но не и на Цолов: Ред Бул остави ерата на Хелмут Марко зад гърба си

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Дария Александрова и Жанина Колева, посветена на историите, пилотите и големите въпроси във Формула 1 и Формула 2.

Новият договор на Лиам Лоусън е най-ясното доказателство, че Ред Бул и по-специално Рейсинг Булс са оставили зад себе си ерата на Хелмут Марко. Това е умен и логичен ход от страна на дъщерния отбор на "биковете", насочен към бъдещето във Формула 1. Както е известно, пред последните месеци се завъртяха сериозни спекулации, че Никола Цолов може да замени Лоусън. Това дори нямаше да бъде въпрос, ако бившият съветник Марко все още работеше в Милтън Кийс, тъй като за него Рейсинг Булс винаги е бил "отборът за развитие на Ред Бул", а не отделен. Имайки предвид, че Лоусън едва ли ще получи втори шанс в първия тим след кошмара през 2025 година, то изборът щеше да е ясен и в полза на Цолов.

Ако Марко още беше в Ред Бул, то Цолов щеше да е във Формула 1 от догодина

Но честно казано, в Рейсинг Булс нямаха друг избор, освен да удължат договора на Лиам Лоусън. Би било изключително несправедливо да го пуснат да си тръгне след един отличен сезон. Новозеландецът се наложи тази година като най-добрият пилот извън "челната четворка" - Мерцедес, Ред Бул, Макларън и Ферари. Към момента той има 89 точки срещу 38 на неговия съотборник Арвид Линдблад, които отреждат на тима 5-о място в класирането при конструкторите - рекордно за Рейсинг Булс. Такъв пилот определено заслужава място на стартовата решетка. С опита си той е и отличен еталон за Арвид Линдблад, който също направи силно впечатление в дебютния си сезон.

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С удължаването на двата договора от Ред Бул ясно показа, че са оставили зад себе си някогашния изключително успешен подход от ерата на Хелмут Марко. Вторият отбор в семейството на "биковете" вече не се състои от таланти, които или биват повишавани в Ред Бул в близко бъдеще, или биват безмилостно отхвърляни. Най-накрая Рейсинг Булс е отбор, в който най-добрите пилоти се състезават с надеждата да постигнат възможно най-добрите резултати.

През последните години Ред Бул непрекъснато търсеше следващия Макс Верстапен чрез дъщерния си отбор. Но такъв човек просто не съществува. Въпреки това резултатът беше, че един след друг младите пилоти бяха психически съкрушени, преди да бъдат изхвърлени на бунището. Пиер Гасли и Александър Албон знаят точно какво означава това. Сега новото ръководство изглежда, че няма да позволи това да се случи с Лоусън и Линдблад.

В същото време от известно време централата на Ред Бул иска Рейсинг Булс да стане по-финансово самостоятелен. С други думи, отборът трябва да генерира собствени приходи и да разчита по-малко на финансовата подкрепа от компанията-майка. Един от начините да се постигне това е просто да се представят добре, а рекордното класиране в шампионата при конструкторите е първа стъпка в тази посока. Крайното класиране определя приходите и бюджета, с които отборът ще разполага за следващия сезон.

През този сезон Лоусън почти сам помага на отбора си да се изкачи до 5-о място в шампионата. Новозеландецът е спечелил повече точки сам, отколкото Алпин - отборът, който заема шесто място зад Рейсинг Булс. Това се случи благодарение на опита му, желанието да се докаже и добрата работа по напрежение, която той демонстрира на фона на сагата с новия му договор. С Никола Цолов, който би заменил Лоусън, ако новозеландецът беше отстранен, въпросът щеше да бъде дали Рейсинг Булс би могъл отново да завърши на пето място в шампионата. Ако Хелмут Марко все още беше начело, това нямаше да има значение. Неговата философия се състоеше изцяло в развитието, развитието и отново развитието на пилотите. Без Хелмут Марко дори това се е променило и изглежда в добра посока.

Автор: Дария Александрова

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