Продължава приемът на документи за безплатна подмяна на отоплителни уреди по проект „За по-чист въздух“ в Русе

Община Русе продължава изпълнението на стратегическия проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“. Инициативата се финансира по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България. Общата стойност на мащабната инвестиция възлиза на 18 795 245.71 евро, а предвиденият срок за реализация на всички заложени дейности е 60 месеца.

Новите мерки ще обхванат всички населени места на територията на Община Русе. Основната цел на мащабната инициатива е да се постигне осезаемо подобрение на качеството на въздуха в региона чрез драстично намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10), които се генерират от масовото използване на твърдо гориво за битово отопление.

Реализацията на проекта ще донесе дългосрочни екологични, социални и икономически ползи за цялото общество, като директно ще подобри качеството на живот на жителите.

Община Русе призовава гражданите да се възползват активно от възможността за преминаване към модерно отопление с високоефективни екологични уреди за отопление. Това е най-бързият, чист и икономичен начин домакинствата да заменят старите печки и да си осигурят комфорт и топлина през зимата, като същевременно подобрят своето здраве.

Жителите на общината, които в момента използват дърва и въглища, могат да се възползват напълно безплатно от демонтаж на старите уреди и подмяна и със следните допустими екологични алтернативи:

• Висок клас модерни инверторни климатици (термопомпи „въздух-въздух“);

• Топловъздушни камини на пелети със затворена горивна камера;

• Камини на пелети с водна риза;

• Екологични пелетни котли;

• Ново присъединяване или възстановяване на прекъснат абонамент към градската топлофикация (ТЕЦ);

• Фотоволтаични системи за собствено потребление.

Има две важни уточнения за бъдещите кандидати:

1. Фотоволтаични системи могат да бъдат монтирани единствено на домакинства в енергийна бедност (които получават целеви помощи за отопление съгласно Регистъра на МТСП). Задължително условие е те да комбинират соларната система с подмяна на отоплителния уред с инверторен климатици (термопомпа „въздух-въздух“). Системите включват и съоръжения за съхранение на енергия.

2. Преди окончателното подписване на договора за безплатна подмяна, кандидатите трябва да са изплатили изцяло своите местни данъци и такси към Община Русе. При наличие на задължения ще бъде предоставен допълнителен срок за тяхното уреждане.

Община Русе информира гражданите за актуалния напредък по приема на документи към момента:

• Климатици, пелети, ТЕЦ и фотоволтаични системи за собствено потребление: Приемът на заявления е напълно отворен. Гражданите се насърчават да подават своите документи възможно най-скоро.

• Термопомпи „въздух-вода“: Временно е преустановен приемът на заявления за този тип системи, като предстои обявяването на официалното класиране с одобрените кандидати. При наличие на остатъчен свободен финансов ресурс по проекта, Общината ще обяви своевременно допълнителен прием.

В момента активно продължават обходите на място в жилищата на кандидатите, които вече са подали своите заявления за подмяна на отоплителните уреди, с цел верификация на техническите параметри.

Всички подробности относно критериите за допустимост и необходимите формуляри са достъпни на официалния сайт на Община Русе: www.obshtinaruse.bg.

Всеки делничен ден гражданите могат да получат лична консултация и да подават своите заявления директно в централния офис на проекта:

• Адрес: Русе, ул. „Етър“ № 1, бл. „Етър“, партер

• Работно време: от 09:00 ч. до 18:00 ч. (обедна почивка от 13:00 ч. до 14:00 ч.)

За допълнителна информация, въпроси и дистанционни консултации:

• Телефон за връзка: 0884 697 760

• Електронна поща: [email protected]

Русе избира здравето – с грижа за въздуха, който дишаме!

*Този документ е създаден в рамките на проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.