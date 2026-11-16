Икономист: Бюджетът предлага най-същественото свиване на дефицита за последните 10 години, но се работи на парче

„Ако погледнем конкретно социалните разходи, там има увеличение с 266 милиона. Критиката от двете страни малко се политизира. Едните казват – примерно левите партии, че това не е достатъчно социален бюджет, даже че е направен десен. Другите пък - десните, казват, че никакви реформи няма и нищо не се прави, въпреки че управляваха 5–6 години и не направиха реформи“. Това коментира икономистът Кузман Илиев в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„В крайна сметка това е за мен един бюджет на „кучето си лае, керванът си върви“. Общо взето - всички под някаква форма могат да намерят нещичко в него. Щеше да бъде най-големият цинизъм на света да съкращават парите точно за децата с увреждания и техните майки. 420 милиона си ги има“, отбеляза той.

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„Това е политическият щрих като цяло. Но това, което виждам в момента, са два приоритета. Единият действително е социалната политика, защото има увеличение на средствата. Другият е въоръжаването и отбраната, което президентът каза, че му е приоритет“, посочи Илиев.

„За мен социалната политика не е толкова големият фокус в това отношение. Що се отнася до данъчните облекчения за семейства, те бяха значително разширени. Това е доста добра социална придобивка според мен, която насочва политиката в правилната посока. В България има демографски казус. Трябва да се стимулира създаването на семейства по всеки възможен начин. Така че това са добри политики в правилната посока като цел. За мен най-важна е голямата картина. И тя е как ще се справи правителството с дефицита в дългосрочен план“, коментира икономистът Георги Вулджев.

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„Това наистина е бюджетът, който предлага най-същественото свиване на дефицита поне през последните 10 години. Имаме и най-ниския ръст на текущите разходи поне от 2019 година насам. Тоест предприемат се някакви мерки. Обаче, за съжаление, те се предприемат малко на парче и са недостатъчни в дългосрочен план. Основно става въпрос за мерки от приходната част на бюджета, тоест вдигане на данъчните приходи. Очаква се данъкът върху свръхпечалбата да изнесе голямата тежест от съкращаването на дефицита през следващата година“, посочи той.

„Планира се въвеждането на задължително електронно фактуриране и се очаква от това да дойдат много приходи чрез изсветляване на икономиката. На теория може да се постигне, но това беше отлагано няколко пъти вече през последните години“, отбеляза икономистът.„Разходите – добре е, че в един момент се застопоряват. Просто политиката е изкуството на възможното.Въпросът е в приходната част – действително как се намират тези приходи. Това много ме притеснява. Ако има едно перо, при което очакваните приходи се покачват чувствително – с 30%, това е корпоративният данък“, коментира Кузман Илиев.

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„С този данък върху свръхпечалбата, който е абсолютно чиста конфискация, казваме: нямаме едни пари, затова еднократно отиваме при хората и ги взимаме. Това е управленска немощ и е изключително притеснително“, смята той.

„Другото е, че се увеличават разходите за труд в България – както за работодателите, така и за работещите. Не може да увеличавате абсолютно всички осигурителни прагове – минималния и максималния. Между другото, господин Асен Василев също го правеше. Значи има една последователност. Тоест това е някакво наказание за всеки, който работи в България. А данъкът върху свръхпечалбата дори като бранд звучи зле. С този данък рискуваме ефективната данъчна ставка върху тези сектори да стане доста по-висока от средната за Европа, с което да ги направим значително по-неконкурентоспособни“, посочи Илиев.

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„Аз имам малко по-различна перспектива. Според мен конкретно върху банките отдавна трябваше да се приложи такъв данък, защото през последните години те имат конюнктурно обусловени печалби заради промяната в паричната политика на централните банки. Те действително имат това, което на английски се нарича windfall – тоест рента, която събират в голяма степен през последните години. Според мен това беше резонно да се приложи още преди няколко години. Не е случайно, че конкретно за банковия сектор това се обсъждаше периодично в България, но просто никой нямаше воля да го въведе. В крайна сметка именно оттам се очакват най-много приходи“, коментира Георги Вулджев.

„Има и една голяма опасност. Този данък върху свръхпечалбата влиза в ситуация, в която икономиката започва да се охлажда. И вижте каква глупост направихме досега. Направихме нещо, което няма да срещнете в нито един учебник по икономика. Докато икономиката расте – да със заем, но расте, ние правим дефицити. В следващия момент, когато икономиката тръгне надолу, дефицитът ще стане още по-голям. И това ще го види господин Гълъб Донев, ако все още е министър на финансите. Догодина енергийните ресурси не виждам да станат по-евтини. Около Ормузкия проток се струпват военни сили. В момента има големи самолетоносачи, доколкото ми прави впечатление. Ситуацията е напрегната.

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Така че в един момент може да се окаже, че ще трябва да се подпомага бизнесът с допълнителни компенсации, за да не фалира индустрията, а ние въвеждаме и допълнителни данъци, с което допълнително я омаломощаваме“, коментира Кузман Илиев.

„Има една траектория, например при разходите за заплати, която не може да бъде обяснена. През следващата година ще имаме ръст с около 6%, а през 2028 г. той вече ще бъде само 1%. И никъде в бюджета не можеш да намериш обяснение как ще бъде постигнат този спад в ръста на разходите, откъде ще дойде тази консолидация. Тази административна реформа, за която се говори, така и все още няма ясен план какво точно ще представлява. Единственото, което се загатва, е, че ще има някакво съкращаване на позиции“, коментира Георги Вулджев.

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„И още нещо, което е много притеснително, е цялата комуникация - между парламентарната група и правителството – парламентарната група, която е излъчила правителството и формира мнозинството в Народното събрание, и самото Министерство на финансите. Те дори казват, че разбират от опозицията какви са политиките на Министерството на финансите. Това, което се вижда от действията на финансовото министерство, показва, че има много сериозен проблем в координацията между това, което се прави на ниво Министерство на финансите, и това, което се прави в парламентарната група“, посочи още той.

„Истерия, според мен, не бива да има, че този бюджет е много по-страшен от всички други. Слушам и от двете страни подобни твърдения. И пак ще кажа – и вляво, и вдясно не мисля, че оценката е съвсем обективна. Буквално смятам, че това е един бюджет, с който продължаваме по същия начин, по който сме тръгнали“, коментира Кузман Илиев.