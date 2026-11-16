Прогноза за времето - 17 ноември 2026 г. (вторник)

На 17 ноември 2026 г. минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните - между 13° и 18°. В София минимална - около 5°, максимална около 13°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 20 мин. и залязва в 17 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 42 мин., показва прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд в планините

Над планините облачността ще е разкъсана, преди обяд на отделни места ще превалява. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

Още: Арктическият студ може да удари Европа по-рано от обичайното: Учени съобщават за аномалия

Топло по Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на отделни места ще превалява дъжд, но валежите ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 16-22 ноември 2026 г.