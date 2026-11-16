Скръбна вест! Млад футболист загуби живота си след нелеп инцидент по време на мач

Поредна трагедия разтърси света на футбола, след като млад футболист почина в Аржентина, вследствие на тежка травма на главата по време на мач по футзал. Тъжната новина беше съобщена от неговия клуб Есейса, който се състезава в провинция Буенос Айрес. От клуба публикуваха емоционално изявление в неделя, с което потвърдиха кончината на младия състезател.

Младежът издъхнал в болницата

„С дълбока болка и неизмерима скръб се сбогуваме с един млад мъж, пред когото беше целият живот, и който оставя след себе си празнота, неподдаваща се на думи“, написаха от клуба му.

Починалият е Абел Нунес, роден през 2008 г., който е част от една от младежките формации на клуба. Според публикации в аржентинските медии футболистът е бил ударен в главата от топка по време на среща по футзал. След удара Нунес рухнал неподвижно на игрището, а двубоят бил прекратен. На място му била оказана първа помощ, след което бил транспортиран до болница. Наложило се е да го оперират, но въпреки усилията на медицинските екипи животът му не бил спасен.

Трагедията в Аржентина идва след смъртта на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел по-рано този месец. Той получи сърдечен арест след сблъсък по време на мач от втора испанска дивизия и почина.