Новият световен шампион във Формула 1 вече усеща заплахата от един пилот през 2027 година

Въпреки че още не е получил титлата си, Кими Антонели официално вече е новият световен шампион във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес натрупа достатъчно преднина, която му осигури сигурен триумф с третото място в Гран При на Мексико. Въпреки че от този момент минаха само две седмици, Антонели вече мисли за следващия сезон. Антонели спечели по-голямата част от настоящите си 390 точки през първите 10 Гран При от този сезон, като триумфира в шест от състезанията, включително серия от пет поредни победи от Китай до Монако. В следващите 10 състезания той добави едва три победи, докато преследвачите намалиха разликата с Мерцедес.

Антонели вече усеща заплахата за сезон 2027

Това позволи на Ред Бул да се възстанови от проблемите си в началото на сезона и да спечели три от последните пет Гран при, като Макс Верстапен изпревари Хамилтън, а след това и Джордж Ръсел, за да се изкачи на второ място в класирането. Този прогрес вече тревожи Антонели. Италианецът твърди, че четирикратният световен шампион може да се превърне в най-голямото му главоболие в стремежа му да защити титлата през следващия сезон.

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"Ако трябваше да избера един пилот, бих казал Макс", заяви той пред Sky Sports Italia, "той е този, който може да ми създаде най-много проблеми." Но не само Верстапен може да се превърне в сериозен съперник през следващия сезон. Антонели прогнозира, че Макларън и Ферари също ще намалят разликата с Мерцедес, което ще доведе до потенциална битка между четири отбора с участието на няколко пилоти, включително съотборникът му Ръсел:

"Мисля, че догодина ще има много оспорвана битка между всички нас, между всички водещи отбори, защото вече сме много близо. Погледнете и Ред Бул - с всички подобрения, които внесоха, те продължават да се подобряват. Макларън имаше период, в който постигнаха огромни успехи, след това период, в който може би се мъчеха повече, но сега отново се възстановиха. Ферари винаги е там. Би било невероятно да имаме битка между всички нас от водещите отбори, включително Люис Хамилтън, Шарл Льоклер, моят съотборник, Макс и Ландо. Мисля, че ще бъде много оспорвана битка. Още края на сезона може да ни даде представа за това какво ни очаква догодина. За мен би било голямо предизвикателство да се наложи да се боря с пилоти от такъв калибър."

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