Пет срещи в Русе и селата ще разясняват условията за безплатна смяна на старите печки

Пет информационни срещи за безплатната подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи ще се проведат от 9 до 13 ноември в Русе и селата Бъзън, Долно Абланово и Хотанца. Дискусиите се организират от екипа на проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“ и са насочени към гражданите, които желаят да се запознаят с условията за участие и възможностите за напълно безплатна подмяна на отоплението в домовете си.

По време на разговорите експертите ще предоставят индивидуални консултации, ще разяснят критериите за одобрение и ще съдействат на заинтересованите граждани с информация за необходимите документи и стъпките за кандидатстване. Одобрените домакинства могат да заменят старите си печки с високоефективни инверторни климатици, топловъздушни камини на пелети със затворена горивна камера, камини на пелети с водна риза и екологични пелетни котли. Предвидени са също възможности за ново присъединяване или възстановяване на прекъснат абонамент към топлофикационната мрежа, както и за монтаж на фотоволтаични системи за собствено потребление при определени условия.

Срещите ще започнат на 9 ноември от 17 до 19 ч. в Пенсионерски клуб „Дружба“ в кв. „Дружба 3“, в пространството зад бл. 12 на ул. „Никола Вапцаров“. На 10 ноември от 9:30 до 11:30 ч. екипът ще бъде в Пенсионерския клуб в Бъзън, а на 11 ноември от 9 до 11 ч. – в Пенсионерския клуб в Долно Абланово. На 12 ноември от 17 до 19 ч. срещата ще се проведе в Областния съвет на Българския Червен кръст на ул. „Плиска“ 2, вх. „А“, а на 13 ноември от 15 до 17 ч. – в кметството на Хотанца.

Специални условия важат за домакинствата, които желаят да получат фотоволтаична система. Тази възможност е предназначена за домакинства в енергийна бедност, получаващи целеви помощи за отопление съгласно регистъра на Министерството на труда и социалната политика. Задължително условие е фотоволтаичната система да бъде комбинирана с подмяна на отоплителния уред с термопомпа „Въздух-Въздух“.

Преди окончателното подписване на договора за безвъзмездна подмяна, кандидатите трябва да са погасили задълженията си за местни данъци и такси към Община Русе. При установени задължения ще бъде предоставен допълнителен срок за тяхното заплащане.

Приемът на документи продължава и гражданите, които нямат възможност да посетят информационните срещи, могат да получат консултация и да подадат заявления в централния офис на проекта на ул. „Етър“ 1, бл. „Етър“, партер. Офисът работи всеки делничен ден от 9 до 18 ч., с обедна почивка от 13 до 14 ч. Допълнителна информация, въпроси и дистанционни консултации се предоставят на телефон 0884/ 697 760, на имейл [email protected] и на интернет страницата на Община Русе.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и националния бюджет по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. чрез процедура „За по-чист въздух!“.

Нека заедно направим въздуха в община Русе по-чист!

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.