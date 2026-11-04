Община Русе постави основите за побратимяване и икономическо партньорство с Цанджоу и провинция Хъбей в Китай

Община Русе направи първи конкретни стъпки към установяване на официални отношения с китайския град Цанджоу и разширяване на икономическите контакти с провинция Хъбей. Заместник-кметът Златомира Стефанова посети Китай по покана на Народното правителство на Цанджоу, където участваха в Седмия форум за сътрудничество между малките и средните предприятия от Китай и страните от Централна и Източна Европа.

В рамките на визитата Златомира Стефанова проведе среща с кмета на Цанджоу Лиу Юн и представители на местната власт. Обсъдени бяха икономическото развитие на двата града, инфраструктурните им предимства и възможностите за бъдещо сътрудничество. Русенската делегация представи инвестиционния потенциал на града чрез презентация и специално подготвен рекламен видеоклип на китайски език. В тях бяха откроени стратегическото разположение на Русе на река Дунав, транспортните и логистичните връзки, индустриалното развитие и възможностите за подготовка на квалифицирани кадри.

Форумът в Цанджоу събра представители на китайската държавна и провинциална администрация, дипломатическия корпус на страните от Централна и Източна Европа, международни компании и академични институции. В рамките на изложението русенските представители проведоха разговори с местни и чуждестранни предприятия за възможностите за бизнес сътрудничество. Установените контакти ще бъдат предоставени на русенски компании, Русенската търговско-индустриална камара и браншовите организации в региона, за да могат да бъдат проучени възможностите за конкретни партньорства.

Сред участниците от българска страна беше и председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. В разговорите бяха откроени и перспективите за взаимодействие в областта на авиационната индустрия, логистиката и карго транспорта, предвид развитието на специализирани индустриални и производствени зони в района на Цанджоу.

Работната програма на делегацията продължи с посещения в Шъдзяджуан и Синтай – два от големите икономически центрове на провинция Хъбей. В столицата на провинцията Шъдзяджуан Златомира Стефанова се срещна с ръководството на Общинския център за култура и туризъм и представители на местния туристически бизнес. Заедно с г-жа Хао - представител на български туроператор, бяха обсъдени възможностите за организиране на туристически посещения между България и Китай, културен обмен и създаване на общи туристически маршрути. Като предимство за привличането на китайски туристи беше посочена близостта на Русе до международното летище в Букурещ и удобната въздушна връзка с Пекин.

В Синтай делегацията посети местна индустриална зона, в която са развити специализирани производствени клъстери. Проведена беше среща с нейното ръководство, разгледан беше експозиционният център и бяха посетени водещи предприятия от различни промишлени сектори. Запознаването с производствените им дейности даде възможност за проучване на потенциални направления за бъдещи контакти с русенския бизнес.

Развитието на отношенията с китайските партньори вече има и институционална подкрепа, след като през октомври Общинският съвет в Русе гласува подкрепа за установяване на официални отношения с Цанджоу и провинция Хъбей. Проведената визита е следващата стъпка в процеса по изграждане на дългосрочно сътрудничество.

„При партньорствата с азиатските държави доверието се изгражда постепенно и изисква постоянство. Нашата задача като местна власт е да създадем условия за контакти, да представим възможностите на Русе и да свържем потенциалните партньори. Оттук нататък е важно установените отношения да намерят практическо приложение чрез бизнеса и конкретни съвместни проекти“, посочи заместник-кметът Златомира Стефанова.