Министърът на младежта и спорта представи рекорден проектобюджет за 2027 година

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обяви параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година. Голямата промяна спрямо миналата година е увеличението на бюджета с 20 процента. Керязов изрази благодарността си за гласуваното доверие и изрази желанието си да привлече все повече младежи към света на спорта.

Привличането на повече деца и младежи към активния спорт остава основен приоритет

„Преди да започна с бюджета бих искал да благодаря на министър председателя и на министъра на финансите за гласуваното доверие. За първи път бюджетът на Министерството на младежта и спорта надхвърля 100 милиона или по-точно 107 милиона евро, което е с 20 процента повече от предходния бюджет. Знаете, за тази година първоначално имаше указания за 10 процента намаление на бюджета, което впоследствие не засегна Министерството на младежта и спорта и успяхме да запазим бюджета, който беше в началото“, коментира Керязов.

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„Естествено, по-големият бюджет за 2027 година за нас означава и по-голяма отговорност. Дали това е успех ще си покаже накрая на годината от резултатите, които сме постигнали с този ресурс всички хора, които работят в системата на спорта, ние като управление, хората, които работят в министерството, федерациите, треньорите, естествено и състезателите. Не говоря само за по-високи резултати, но и за повече деца и младежи, които се занимават със спорт“, добави министър Енчо Керязов.

„Знаете много добре, че предстои Олимпиада в Лос Анджелис и през 2027 година ще има поредица от състезания, в които нашите състезатели ще могат да участват и да завоюват квоти. С повече средства се надяваме да имат по-голямо спокойствие да участват в тези състезания и за възстановяване“, обясни Керязов.

„Преди всеки един състезател да облече националната фланелка, тези хора са в спортните клубове, така че повече средства ще има и за клубовете.“, сподели той.

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