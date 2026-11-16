9 години чака мъртвия си съпруг на прозореца: Трагедията на сестрата на Лора Каравелова

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Виола Каравелова е сред най-интелигентните и едновременно с това най-трагичните фигури в българската културна и обществена история от началото на XX век. Тя е дъщеря на големия държавник и министър-председател Петко Каравелов и емблематичната общественичка Екатерина Каравелова. Виола е по-голямата сестра на Лора Каравелова и съпруга на известния журналист, публицист и общественик Йосиф Хербст.

Кратки биографични данни

Виола е родена през 1884 г. в семейство Каравелови. Баща й Петко Каравелов – един от строителите на съвременна България, неколкократно е министър-председател на страната, подлаган е на политически преследвания и мъчения в Черната джамия. Майка й Екатерина Каравелова е учредителка на Българския женски съюз, с огромен авторитет у нас и в чужбина. По-малката й сестра е известна с драматичната си връзка с поета Пейо Яворов, завършила с фаталния изстрел през 1913 г. Още: Жената сив кардинал зад политика, заемал 4 пъти поста премиер на България

Виола получава блестящо за времето си образование. Изучава хуманитарни науки, владее няколко чужди езика, има изтънчен усет към литературата, изкуството и театъра. Учи в Русия - в Елисаветинския институт за благородни девици в Санкт Петербург. Тя е сред активните участнички в женското движение и интелектуалния живот на София. В много спомени от онова време я описват като една от най-красивите дами на София, по-красива дори от Лора - с големи сини очи, нежно лице и изящна фигура.

Голямата любов с Йосиф Хербст

Около 1910 г. Виола се омъжва за Илия Белинов, син на политика от Демократическата партия Иван Белинов. Двамата живеят известно време в Париж и от този й първи брак се ражда единственото й дете - Иван. Но бракът се оказва нещастен и в крайна сметка завършва с развод. Виола се връща в София със сина си.

През 1914 г. тя се омъжва за Йосиф Хербст — един от най-блестящите български журналисти, независим и безкомпромисен, първият директор на Печата у нас и пламенен защитник на свободното слово.

Техният дом се превръща в средище на българската интелигенция. В негово лице Виола намира голямата си любов и заради него дори приема юдейската вяра и името Сара.

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Йосиф Хербст. Снимка: Wikipedia

Страшната трагедия

Но в началото на 1924 г. синът на Виола – Иван Белинов, докато е ученик в Робърт колеж, се разболява от пневмония. Въпреки че семейството прави всичко по силите си да го излекува, включително с лекарства от чужбина и консултации с лекари, момчето умира едва на около 14 години. За Виола това е катастрофален удар, след като вече е загубила сестра си Лора.

Безследното изчезване на Хербст

И тогава идва пролетта на 1925 година. След кървавия атентат в църквата "Света Неделя", извършен от военното крило на БКП, правителството на Александър Цанков започва репресии.

На 16 април Йосиф Хербст е арестуван от полицията поради критичните му статии срещу властта. От този момент той е сред безследно изчезналите — убит без съд и присъда, а тялото му така и не е намерено.

Виола отказва да повярва, че съпругът ѝ е мъртъв. Заедно с майка си Екатерина Каравелова, тя обикаля затвори, полицейски участъци, министерства и чуждестранни легации, настоявайки да научи истината за съдбата на Хербст.

Душевният срив и последните години

Огромният стрес, загубата първо на сестра ѝ Лора, на единственото й дете, а след това и бруталното ликвидиране на съпруга ѝ, оказват фатално влияние върху психическото здраве на Виола. Тя отключва тежко психично заболяване. Прекарва години в състояние на пълно отрицание на реалността — продължава да подрежда дрехите на Хербст, да го чака на прозореца и да вярва, че той всеки момент ще се прибере у дома.

Майка й Екатерина Каравелова поема изцяло грижите за Виола и прекарва последните си десетилетия, гледайки с болка как дъщеря й бавно гасне в усамотение и лудост.

Виола Каравелова умира през 1934 г. в София, на 50-годишна възраст, напълно изтощена физически и психически.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI