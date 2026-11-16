Войната в Украйна:

9 години чака мъртвия си съпруг на прозореца: Трагедията на сестрата на Лора Каравелова

16 ноември 2026, 19:25 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
9 години чака мъртвия си съпруг на прозореца: Трагедията на сестрата на Лора Каравелова

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Виола Каравелова е сред най-интелигентните и едновременно с това най-трагичните фигури в българската културна и обществена история от началото на XX век. Тя е дъщеря на големия държавник и министър-председател Петко Каравелов и емблематичната общественичка Екатерина Каравелова. Виола е по-голямата сестра на Лора Каравелова и съпруга на известния журналист, публицист и общественик Йосиф Хербст.

Кратки биографични данни

Виола е родена през 1884 г. в семейство Каравелови. Баща й Петко Каравелов – един от строителите на съвременна България, неколкократно е министър-председател на страната, подлаган е на политически преследвания и мъчения в Черната джамия. Майка й Екатерина Каравелова е учредителка на Българския женски съюз, с огромен авторитет у нас и в чужбина. По-малката й сестра е известна с драматичната си връзка с поета Пейо Яворов, завършила с фаталния изстрел през 1913 г. Още: Жената сив кардинал зад политика, заемал 4 пъти поста премиер на България

Виола получава блестящо за времето си образование. Изучава хуманитарни науки, владее няколко чужди езика, има изтънчен усет към литературата, изкуството и театъра. Учи в Русия - в Елисаветинския институт за благородни девици в Санкт Петербург. Тя е сред активните участнички в женското движение и интелектуалния живот на София. В много спомени от онова време я описват като една от най-красивите дами на София, по-красива дори от Лора - с големи сини очи, нежно лице и изящна фигура.

Голямата любов с Йосиф Хербст

Около 1910 г. Виола се омъжва за Илия Белинов, син на политика от Демократическата партия Иван Белинов. Двамата живеят известно време в Париж и от този й първи брак се ражда единственото й дете - Иван. Но бракът се оказва нещастен и в крайна сметка завършва с развод. Виола се връща в София със сина си.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 1914 г. тя се омъжва за Йосиф Хербст — един от най-блестящите български журналисти, независим и безкомпромисен, първият директор на Печата у нас и пламенен защитник на свободното слово. 

Техният дом се превръща в средище на българската интелигенция. В негово лице Виола намира голямата си любов и заради него дори приема юдейската вяра и името Сара.

Още: Защо режисьорът на вечните класики "Дами канят" и "Опасен чар" избяга от киното: Втората голяма любов на Иван Андонов

Йосиф Хербст. Снимка: Wikipedia

Страшната трагедия

Но в началото на 1924 г. синът на Виола – Иван Белинов, докато е ученик в Робърт колеж, се разболява от пневмония. Въпреки че семейството прави всичко по силите си да го излекува, включително с лекарства от чужбина и консултации с лекари, момчето умира едва на около 14 години. За Виола това е катастрофален удар, след като вече е загубила сестра си Лора.

Безследното изчезване на Хербст

И тогава идва пролетта на 1925 година. След кървавия атентат в църквата "Света Неделя", извършен от военното крило на БКП, правителството на Александър Цанков започва репресии.

На 16 април Йосиф Хербст е арестуван от полицията поради критичните му статии срещу властта. От този момент той е сред безследно изчезналите — убит без съд и присъда, а тялото му така и не е намерено.

Виола отказва да повярва, че съпругът ѝ е мъртъв. Заедно с майка си Екатерина Каравелова, тя обикаля затвори, полицейски участъци, министерства и чуждестранни легации, настоявайки да научи истината за съдбата на Хербст.

Душевният срив и последните години

Огромният стрес, загубата първо на сестра ѝ Лора, на единственото й дете, а след това и бруталното ликвидиране на съпруга ѝ, оказват фатално влияние върху психическото здраве на Виола. Тя отключва тежко психично заболяване. Прекарва години в състояние на пълно отрицание на реалността — продължава да подрежда дрехите на Хербст, да го чака на прозореца и да вярва, че той всеки момент ще се прибере у дома.

Майка й Екатерина Каравелова поема изцяло грижите за Виола и прекарва последните си десетилетия, гледайки с болка как дъщеря й бавно гасне в усамотение и лудост.

Виола Каравелова умира през 1934 г. в София, на 50-годишна възраст, напълно изтощена физически и психически.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българи Невъзпятите герои авторски Виола Каравелова
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес