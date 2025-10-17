В Русе бе открито Почетно консулство на Румъния в присъствието на дипломати и местни официални лица

Почетното консулство на Румъния в Русе бе открито днес от Н. Пр. Бръндуша Предеску – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в България, и от почетния консул – адвокат Виктор Гугушев, председател на Управителния съвет на Българо-румънската търговска камара. Двамата официално прерязаха лентата на консулството, което се намира на ул. „Войводова“ 12–14, и поканиха гостите да разгледат помещението.

На церемонията присъстваха посланикът на България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметовете Златомира Стефанова, Димитър Недев, Енчо Енчев, Никола Лазаров и Борислав Рачев, секретарят на Общината Димитър Генков и директорът на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев, областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев.

В поздравлението си към почетния консул кметът Пенчо Милков подчерта, че откриването на консулството е историческа крачка за двустранните отношения. „Двата народа имаме обща история, общо настояще и общо бъдеще. Затова е толкова важно откриването на това консулство, което ще затвърди и разшири нашето сътрудничество. Дойдох тук с управленския екип на местната администрация, за да установим още от първия ден работни отношения и да окажем пълно съдействие при изпълнение на вашата дейност“, заяви кметът. Той поднесе поздравителен адрес и подари на консулството икона на Свети Георги, пожелавайки светецът да закриля новата институция. „Свети Георги е закрилник на Русе и Гюргево – символ на смелост, вяра и единство между нашите два града“, допълни Милков.

Н. Пр. Бръндуша Предеску припомни, че това е второто консулство, открито по време на нейния мандат, след това в Пловдив. Почетни консулства на Румъния вече функционират и в Силистра и Бургас.

„Най-важното е да знаем, че продължаваме заедно – румънци плюс българи е равно на европейци. Русе е входната врата на България към Румъния – мястото, където институциите на двете страни работят рамо до рамо. Това е и центърът на икономическото сътрудничество чрез дейността на Българо-румънската търговска камара и общите инициативи, които развиваме тук“, подчерта посланикът.

С приветствие към присъстващите се обърна и посланикът на България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, който отбеляза, че една от основните задачи на почетния консул ще бъде да насърчава развитието на бизнеса между двете държави.

Адвокат Виктор Гугушев обясни, че той винаги ще съдейства на румънски граждани, когато имат проблеми в България, търсят възможности за развитие, искат да се свържат с бизнес партньори в Румъния, имат нужда от помощ при инциденти в страната и др. Консулът увери, че ще работи за популяризирането на български висши учебни заведения в Румъния за привличане на румънски студенти у нас.

Областният управител Драгомир Драганов също изрази увереност, че новата структура ще допринесе за по-активното развитие на двустранните отношения.

В края на церемонията бяха подписани официалните документи, включително и протокол за сътрудничество между посолството и почетното консулство.

Сред гостите бяха народният представител Иван Белчев, почетният консул на Монголия в Русе проф. д-р Камен Милков, директорът на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, представители на бизнеса, на държавната и местната власти.

Консулският окръг обхваща областите Русе, Плевен и Велико Търново, като офисът на „Войводова“ 12-14 ще работи от понеделник до петък от 9 до 17 ч.

С откриването на дипломатическото представителство Русе затвърждава позицията си като важен център на международното сътрудничество. В града вече функционират почетни консулства на Украйна, Молдова и Монголия, но това е първото на държава – член на Европейския съюз.