Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 19 МИР - Русе

Представяме ви листата на БСП в 19 МИР - Русе за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Деница Красимирова Иванова

2. Ивалинка Тодорова Цанкова

3. Кристиян Теодоров Пеев

4. Нора Десиславова Стоянова

5. Валери Йорданов Иванов

6. Кремена Божидарова Раянова

7. Елисавета Донева Досева

8. Елиан Димитров Пантелеев

9. Микаел Врамшабух Чакълджиян

10. Преслава Димитрова Макаер

11. Емил Кирилов Георгиев

12. Сашо Петров Стоянов

13. Емил Иванов Божков

14. Стефан Светославов Михов

