Вижте листата на "ДПС - Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 19 МИР - Русе

Представяме ви листата на "ДПС - Ново начало" в 19 МИР - Русе за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Атидже Байрямова Алиева-Вели

2. Синан Садула Вейсал

3. Юмгюл Шерифова Яшарова

4. Борислав Пламенов Рачев

5. Светлин Цанков Георгиев

6. Осман Ремзиев Юсеинов

7. Салих Зюхтюев Салиев

8. Денис Сефидинов Исмаилов

9. Ферхан Рейханов Арифов

10. Силвия Иванова Славова

11. Недялко Недялков Йорданов

12. Шинасидин Алиев Ферадов

13. Мюге Майсерова Арифова

14. Айдоан Апти Джелил

