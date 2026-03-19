Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 19 МИР - Русе

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 19 МИР - Русе за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Надежда Георгиева Йорданова

2. Рена Енчева Стефанова

3. Деян Миленов Герасимов

4. Христо Цвятков Лютаков

5. Росен Николаев Симеонов

6. Хубен Светозаров Нурев

7. Инна Владимирова Иванова

8. Георги Радостинов Георгиев

9. Лили Пламенова Матева-Цанкова

10. Деница Стефанова Петкова

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.