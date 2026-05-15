Валери Йорданов и Народният театър в пореден сблъсък: Защо актьорът играе "Караконджул" на друга сцена?

На 12 май актьорът и режисьор Валери Йорданов обяви в своя Facebook профил, че през юни ще играе моноспектакъла "Караконджул" на сцената на "Théatro отсам канала". Тази новина предизвика официална позиция от Народен театър "Иван Вазов", тъй като там същата постановка се играе от няколко години и според директора на театъра реализирането му на друга сцена е в нарушение.

"Моноспектакълът "Караконджул" по творбата "Дервишово семе" на Николай Хайтов се играе на Сцена "Апостол Карамитев" в Народен театър "Иван Вазов" от януари 2020 г., т.е. в продължение на повече от 6 години. Единствената роля в спектакъла се изпълнява от актьора Валери Йорданов, който е на трудово правоотношение с театъра. При създаването на моноспектакъла Народен театър "Иван Вазов" е уредил всички отношения между заинтересованите страни, свързани с авторски права. Моноспектакълът "Караконджул" е създаден, продуциран и се финансира изцяло от Народен театър "Иван Вазов", се казва в позицията.

В нея се казва още, че Валери Йорданов не е потърсил съгласието на театъра и не е посикал разрешение да поставя постановката на друга сцена. "Валери Йорданов не е носител на авторското право върху текста и режисурата на пиесата "Караконджул". Подобни действия са в нарушение на трудовия договор на всеки служител на театъра", пишат от театъра, откъдето добавят, че в Софийски градски съд е образувано производство, в което се води правен спор относно авторството на текста на пиесата, но към настоящия момент делото все още е висящо на първа съдебна инстанция. "Това означава, че докато не бъде постановен окончателен съдебен акт, установяващ авторството на текста на пиесата "Караконджул", никой друг, освен Народен театър "Иван Вазов", няма право да поставя пиесата, в това число и на сцената на други театри, както и дадено лице да се афишира като неин автор".

В позицията на театъра се казва, че не се толерират действия, които нарушават "установените професионални, етични и правни норми, върху които се гради авторитетът на първата ни театрална сцена". "Народният театър ще защитава правата и репутацията си с всички предвидени от закона средства, като незабавно ще сезира всяка компетентна контролна, административна или съдебна институция при установяване на подобни нарушения", пишат още от Народен театър "Иван Вазов".

Отговорът на Валери Йорданов

Валери Йорданов отговори на позицията отново чрез Facebook публикация. В нея той твърди, че е играл същия текст още през 2002 и 2003 г. в Младежкия театър. Ето какво написа Йорданов: "Г-н Василев, чуйте и моята позиция... Колко пъти трябва да Ви убеждавам, че Вие не сте Народния Театър, а сте служител на "Предприатието", както го нарекохте в "Дисциплинарната си Забележка", която обжалвам в Съда? Аз също съм служител на този театър и от 2004 година изпълнявам съвестно актьорските си задължения. В случая "актьорът играе", но авторът на пиесата има неуредени договорни отношения с "ползватела й". За щастие, при нови Съдебни Дела и нови Съдебни Експертизи, които адвокатите Ви постоянно обжалват - мога да представя и нови доказателства над тези, които и до тук сринаха в Съда Вашите плоски или незрели твърдения и аргументи. Юридически казано - няма как да забраните на автор да играе текста, по който работи от 1996 година, играл е през 2002 и 2003 година в Младежки Театър "Николай Бинев" и е донесъл над 1 800 000лв. на НТ "Иван Вазов", до преди да започнат Делата, провокирани от Вашата странна особа...

P.S. Г-н Василев... Вие не сте НТ "Иван Вазов". Моля Ви, обърнете внимание на психичното си здраве... Важно за всички нас е да сте добре. ("... а майка ми в Ловеч, нищо и не подозира!" - цитат, по "Двубой" на Иван Вазоз... който също не сте - вервайте ми. )."

