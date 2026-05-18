"Кармен" на Антонио Гадес е тази седмица!

Един от символите на испанското културно изкуство "Кармен" на Антонио Гадес ще бъде представен у нас с две представления тази седмица, 21 и 22 май, в зала 1 на НДК. В 19:00 часа ще отворят вратите на залата за настаняване на публика, а постановката ще започне точно в 20:00 часа, ще е без антракт и ще приключи в 21:30 часа. Гардеробът ще работи и ще е безплатен за посетителите на грандиозното събитие.

В представлението участват множество артисти, певци и танцьори, които създават дълбокото и многопластово преживяване, в което историята на Кармен е разгърната. Предстои ни един от най-изпълняваните испански балети, вечен културен ориентир и феномен, който продължава да вълнува публиката на всички континенти. Билети се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg.

В сърцето си "Кармен" е изборът на свободата срещу статуквото. Балетът ни лишава от оперната изкусност, но вместо това я изобразява като жена, която се осмелява да избере собствената си съдба, символ на съпротива, достойнство и женска еманципация. Огнената "Кармен" остава един от най-международно изпълняваните испански балети.

Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление. Ако се налага възрастен да посети концерта с детски билет, ще може да доплати разликата на входа на залата. За съдействие е необходимо да се обърне към някой от стюардите или проверяващите на входовета на залата. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration

"Мериме заведе "Кармен" във Франция, но ние я върнахме в Испания." – Антонио Гадес.