"Маша и Мечока: Голямото празнуване" за всички деца в София, Пловдив и Варна

По мотиви от награждавания анимационен сериал на Animaccord, официалният театрален спектакъл "Маша и Мечока: Голямото празнуване" ще вдъхне живот на магическата гора на българската сцена. Тази продукция от световна класа се представя от известната компания Kolossaion Productions.
История за приятелство, мистерии и забавление
Маша и Мечока подготвят най-голямото изненадващо парти за рождения ден на Даша! Гората е изпълнена с вълнение, а Мечока подготвя вкусна торта по специална рецепта. Но какво се случва, когато Даша закъснява за партито-изненада? Маша организира цялата група и те се втурват в гората, за да я намерят!
Това не е просто представление – това е интерактивна игра с мистерии, в която публиката става част от историята. Заедно деца и възрастни ще пеят, танцуват и решават загадки, доказвайки, че радостта се открива заедно и че в споделените моменти се раждат най-красивите спомени.
Запознайте се с цялата горска банда!
Спектакълът е напълно дублиран на български език, за да може всяко дете да проследи историята и да се включи в забавлението. Очаква ви приключение, изпълнено с музика, много смях, пеене, вкусни кексчета и забавни игри. Към празненството се присъединяват всички любими герои:
- Маша и Мечока
- Даша и Рози
- Катерицата и Заека
- Пандата
- Глупавият и Хитрият (Вълците)
Програма на турнето в България
Представено от Българския детски фестивал – организацията, известна с най-ексклузивните и качествени детски събития в България.
- 23 МАЙ | СОФИЯ – Асикс Арена (Asics Arena)
- 24 МАЙ | ПЛОВДИВ – Комплекс СИЛА
- 28 ЮНИ | ВАРНА – Летен театър
Продукция: Kolossaion Productions
Организатор: Български детски фестивал
Език: Напълно дублиран на български език
Преживяване: Музика на живо, пеене и интерактивни игри за цялото семейство.
Билети: Онлайн в мрежата на Eventim.bg, Bilet.bg и на касите на залите.
За повече информация: customers@bulgarianchildrenfestival.bg
Облечете празничните си дрехи и се пригответе за купон! Резервирайте своите места днес за най-очакваното детско тържество на годината!