"Маша и Мечока: Голямото празнуване" за всички деца в София, Пловдив и Варна

По мотиви от награждавания анимационен сериал на Animaccord, официалният театрален спектакъл "Маша и Мечока: Голямото празнуване" ще вдъхне живот на магическата гора на българската сцена. Тази продукция от световна класа се представя от известната компания Kolossaion Productions.

История за приятелство, мистерии и забавление

Маша и Мечока подготвят най-голямото изненадващо парти за рождения ден на Даша! Гората е изпълнена с вълнение, а Мечока подготвя вкусна торта по специална рецепта. Но какво се случва, когато Даша закъснява за партито-изненада? Маша организира цялата група и те се втурват в гората, за да я намерят!

Това не е просто представление – това е интерактивна игра с мистерии, в която публиката става част от историята. Заедно деца и възрастни ще пеят, танцуват и решават загадки, доказвайки, че радостта се открива заедно и че в споделените моменти се раждат най-красивите спомени.

Запознайте се с цялата горска банда!

Спектакълът е напълно дублиран на български език, за да може всяко дете да проследи историята и да се включи в забавлението. Очаква ви приключение, изпълнено с музика, много смях, пеене, вкусни кексчета и забавни игри. Към празненството се присъединяват всички любими герои:

Маша и Мечока

Даша и Рози

Катерицата и Заека

Пандата

Глупавият и Хитрият (Вълците)

Програма на турнето в България

Представено от Българския детски фестивал – организацията, известна с най-ексклузивните и качествени детски събития в България.

23 МАЙ | СОФИЯ – Асикс Арена (Asics Arena)

24 МАЙ | ПЛОВДИВ – Комплекс СИЛА

28 ЮНИ | ВАРНА – Летен театър

Продукция: Kolossaion Productions

Организатор: Български детски фестивал

Език: Напълно дублиран на български език

Преживяване: Музика на живо, пеене и интерактивни игри за цялото семейство.

Билети: Онлайн в мрежата на Eventim.bg, Bilet.bg и на касите на залите.

За повече информация: customers@bulgarianchildrenfestival.bg

