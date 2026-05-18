"Бурята" на Народния театър се качва на "Олимп" на немскоезичното театрално изкуство

След грандиозния международен успех на спектакъла "Медея" в Мадрид, Народният театър "Иван Вазов" се подготвя за следващия си голям триумф на европейската сцена. Спектакълът "Бурята" от Уилям Шекспир, постановка на легендарния режисьор Робърт Уилсън, ще бъде представен на 75-ото юбилейно издание на един от най-престижните форуми за сценични изкуства в света – Wiener Festwochen.

Представленията ще бъдат на 5, 6 и 7 юни на сцената на емблематичния Бургтеатър – пространство, което се счита за "Олимп" на немскоезичния театър. Поради изключително големия интерес всички места бяха разпродадени още преди седмици, а последните десетина билета бяха купени през уикенда. Така спектакълът на Народния театър ще бъде игран пред общо 3816 души за трите вечери.

Основан през 1951 г., фестивалът Wiener Festwochen вече повече от седем десетилетия превръща австрийската столица в глобален център за изкуство, представяйки най-доброто от съвременния театър, опера и танц. Участието на българската трупа в 75-ото издание на фестивала е поредното доказателство за заслуженото място на родното театрално изкуство на европейската театрална карта.

"Бурята" е един от последните шедьоври на Робърт Уилсън, който напусна този свят през 2025 г. Определян от "The New York Times" като "най-влиятелната личност в света на експерименталния театър", Уилсън беше истински магьосник на светлината, времето и пространството. Неговият минималистичен, но визуално поразяващ стил превърна "Бурята" в Народния театър във въздействащ визуален спектакъл, който обединява танц, скулптура и музика в едно неделимо цяло. Уилсън остави след себе си свят от образи, на който критиците и публиката по света продължават да се наслаждават.

В спектакъла участват актьорите Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

Още с премиерата си "Бурята" се утвърди като културен феномен у нас, печелейки наградата ИКАР 2022 за най-добър спектакъл. Постановката получи и множество номинации за Аскеер, включително за най-добро представление и за впечатляващата сценография и костюмография.

Гостуването в Бургтеатър е поредната важна стъпка в мисията на Народния театър да представя българската култура като неразделна и водеща част от европейския артистичен контекст. Публиката у нас може да гледа "Бурята" на 30 юни на Голяма сцена в Народния театър.