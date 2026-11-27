Тази вечер, на 27 ноември от 19:00 ч., на Камерна сцена Народният театър "Иван Вазов" ще отбележи 50-ото представление на "Едни момичета" от световноизвестния американски драматург и кинорежисьор Нийл Лабют, под режисурата на Стефан Спасов.

Премиерата на спектакъла е на 18 и 19 декември 2021 г. Близо пет години по-късно историята за любовта, разминаванията и невъзможността да избягаме от собственото си минало продължава да среща зрителите с неудобните истини за човешките взаимоотношения.

Още: Народният театър празнува Нова година с "Малката Англия", "Пиано в тревата" и "Ария на съперницата"

В центъра на действието е успешен писател, изигран от Иван Юруков, който решава да се срещне с няколко жени от своето минало. В хотелски стаи, превърнати в своеобразна сцена на любовни равносметки, той се изправя пред стари чувства, неизказани думи и болезнени спомени. Но каква е истинската причина за тези срещи? Желание за прошка, опит за ново начало или търсене на вдъхновение за следващата му книга?

Четири жени, четири различни истории и един мъж, който постепенно открива, че миналото невинаги може да бъде пренаписано.

С характерното за Нийл Лабют остро чувство за хумор "Едни момичета" поставя въпроси за любовта, егоизма, вината и отговорността към хората, които сме обичали. Зад привидно забавните ситуации се разкриват сложните механизми на човешките отношения и стремежът да оправдаем собствените си избори.

В спектакъла участват Иван Юруков, Стефания Колева, Илиана Коджабашева/Жаклин Даскалова, Бойка Велкова и Ана Пападопулу.

Още: МГТ "Зад канала" отбелязва Световния ден за борба със СПИН със спектакъла "Трейнспотинг" и кампанията "Без филтър"

Режисьор е Стефан Спасов, сценографията е на Венелин Шурелов, костюмите са дело на Елис Вели, а музиката е на Теодосий Спасов. Драматург на постановката е Мирела Иванова.

На 27 ноември зрителите ще имат възможност отново да се потопят в тази остроумна, провокативна и болезнено откровена история за любовта и нейните последствия.

Билети и повече информация ще откриете онлайн на https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/edni-momicheta, както и на билетните каси на театъра.