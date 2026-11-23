Какво се случва, когато народната музика срещне цирка и брейка? Отговорът е много танци, акробатика, жонглиране, комедия и неочаквани ситуации!

На 2 декември "Народен цирк" гостува в Дом на културата "Искър" в Дружба 1. Спектакълът е подходящ за деца над 3 години, а входът е свободен – чудесен повод да заведете децата, да се съберете с приятели или просто да си подарите смях и добро настроение.

"Народен цирк" събира българската народна музика и танци, съвременния цирк и брейкденса в едно необичайно сценично приключение. Двама чужденци се опитват да направят първите си стъпки в хорото, но бързо се оказват във вихъра на комични, абсурдни и изненадващи ситуации.

Ще видите циркови номера, акробатика, клоунада и танци, а традицията среща съвременния ритъм по един неочакван и много забавен начин.

Представлението е продукция на Фондация Мини Арт, режисьор е Дарио Табаков, хореограф – Велизар Гутов. Участват Дарио Табаков, Велизар Гутов, Титания Хаос и Sofia City Breakers.

След представлението зрителите ще могат да се срещнат с артистите на чаша лимонада или вино.

А защо да не започнем Коледа по-рано? Подарете на децата си едно различно преживяване – среща с цирка, много смях и споделени емоции. Защото понякога най-хубавият подарък е преживяване, което помним заедно!

Спектакълът се реализира благодарение на: Столична община – Програма "Култура", направление "Културно-образователни проекти, развитие на публиките" 2026, Национален фонд "Култура" – програма "СЪЗДАВАНЕ" 2024.