Режисьорът на "Ага" - един от най-признатите в международен план български филми през последните години - Милко Лазаров прави своя театрален дебют в Театрална работилница "Сфумато". Премиерните дати на спектакъла по пиесата "Арабска нощ" на германския драматург Роланд Шимелпфениг са 29 ноември и 9 декември.

"Театърът отдавна ме привлича като място, където всичко се случва тук и сега, без монтаж и без втори дубъл. В "Арабска нощ" открих текст, който е близо до темите в моите филми: самотата, тишината, тънката граница между реалното и въображаемото. Шимелпфениг пише почти като сценарист: героите сами описват какво виждат и какво правят. Това ми даде ключ за прочит на двата езика", казва Лазаров.

Още: Михаил Петров събира три поколения актьори в спектакъла "Таланти"

"Героите на пиесата са на няколко метра един от друг, но всеки живее в собствената си история и говори повече на себе си, отколкото на другия. Единственото общо между тях е жаждата, а тя е и надеждата", отбелязва още режисьорът. За него най-неочакван при прехода от киното към театъра се оказва въпросът за вътрешното време на произведението. "В киното го моделирам в монтажа, а в театъра то принадлежи на актьора и на зрителя и всяка вечер се ражда наново. Няма близък план, който да насочи погледа: цялото тяло на актьора трябва да носи онова, което в киното разказва едно лице. Трябваше да се науча да се доверявам повече и да контролирам по-малко", обяснява той.

Фотограф: Кети Райкова

В спектакъла участват актьорите Леонид Йовчев, Ивана Керанова, Дона Вълова, Борис Върбанов, Димитър Василев и Ахмет Исмаил. Сценографията е на Борис Далчев, а композитор е Емилиян Гацов-Елби. Светлинният дизайн е на Анна Янакиева. Преводът на пиесата на Роланд Шимелпфениг е на Боян Иванов.

Ето какво пише Милко Лазаров в режисьорския си текст към спектакъла: "Жилищен блок, гореща нощ, вода, която изчезва от горните етажи. Хората живеят един до друг и един над друг, чуват стъпките и сънищата си през стените, а всеки остава сам със своята жажда: за вода, за любов, за власт, за ред. Нощта ги събира под един покрив и ги разделя по-сигурно от всяка пустиня.

Някъде в блока спи жена. Около съня ѝ, като около извор, се събират чужди съдби и вече не могат да излязат от него. Не е ясно кой сънува и кой е сънуван. Спомен, желание и страх се преливат един в друг, докато сънят стане по-истински от живота, а животът заприлича на приказка, която някой разказва, за да доживее до сутринта.

Водата не може да бъде задържана, както времето, както близостта между двама души. Тя тече през пръстите, изпарява се, връща се там, където никой не я чака. Който се опита да я хване, остава затворен зад стъкло: вижда другите, говори с тях, но не може да ги докосне. А някъде в стените продължава да шуми вода, съвсем близо и все така недостижима. И може би единственото, което ни свързва, е тази обща жажда.

Още: Публиката аплодира на крака "Игра на котки" в МГТ "Зад канала"

"Арабска нощ" наблюдава хора, които обитават едно и също пространство, но остават затворени в собствените си сънища, спомени и представи. Поетична и многопластова, пиесата изследва самотата като едно от определящите преживявания на съвременния човек и крехката граница между видимия и невидимия свят."

Милко Лазаров е завършил филмова режисура в НАТФИЗ в класа на проф. Владислав Икономов. Режисьор е на "Отчуждение" (2013), "Áга" (2018) и "Стадото" (2024).

Роланд Шимелпфениг (роден през 1967 г. в Гьотинген) е един от най-поставяните съвременни немски драматурзи. Пиесите му са поставяни в над 40 държави, включително на престижни сцени като Бургтеатър във Виена, Шаубюне и Дойчес театър в Берлин, Royal Court Theatre в Лондон, Кралския драматичен театър в Стокхолм и New National Theatre в Токио. Неговите произведения са многократно отличавани, включително с наградата "Мюлхаймер драматургична награда". През 2016 г. издава дебютния си роман.

Пиесата "Арабска нощ" е поставена за първи път в Държавния театър в Щутгарт през 2001 г. Към днешна дата е преведена на 24 езика и е поставяна десетки пъти по целия свят.