Една сряда с настроението на петък, много смях и обещание за още по-забавна неделна сутрин – така премина Най-голямата "Петък вечер" на 25 ноември в зала 1 на НДК. След 150 представления и десетки хиляди зрители в цялата страна Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и Александър Деянов-Skiller представиха хитовата авторска театрална комедия на най-голямата сцена в нейната история. А с това дадоха повод на публиката да отбележи още една дата в календара си – 22 март 2027 г., когато на същата сцена предстои Най-голямата "Неделя сутрин".

Фотограф: Цветан Игнатовски

Специалното издание на "Петък вечер" запази познатия дух на спектакъла, но предложи различен сценичен облик, създаден за мащабите на зала 1 на НДК. С много хумор, самоирония, музика, бийтбокс, хореография и танци петимата преведоха публиката през всички етапи на една дълго чакана петъчна вечер – от сложната организация на излизането с приятели до онези моменти от вечерта, за които на следващата сутрин никой не си спомня с особена точност.

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Вече четири години "Петък вечер", под режисурата на Ивайло Ненов и с текстовете на Ваня Георгиева и "една камара батковци", разказва за малките бягства от ежедневието, за приятелството и за онази жажда за свобода, която не изчезва с порастването – просто става все по-трудна за организиране.

Фотограф: Цветан Игнатовски

Но след всяка паметна петък вечер идва и сутринта, в която трябва да си припомним какво точно се е случило. В случая на петимата съботата мистериозно отсъства от календара и историята продължава директно в неделя.

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На 22 март 2027 г. Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и Skiller ще се съберат отново в Зала 1 на НДК за Най-голямата "Неделя сутрин". Спектакълът отвежда петимата в привидно спокойните часове на неделния ден, където нищо не би могло да наруши заслужената им почивка, ако не беше онзи загадъчен, но оставил смущаващи следи финал на петъчната вечер.

БИЛЕТИ: https://ticket.bg/book-event/nedelq-sutrin-22-march-20-1327