Левски излезе с официална позиция след бруталните нападения срещу българските привърженици по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. "Сините" категорично осъдиха насилието и отговориха на един от най-сериозните въпроси след кошмарната вечер на "Стад Велодром" – защо двубоят е продължил въпреки опасността за феновете. От клуба подчертаха, че решението не е било в тяхната компетентност, и обявиха, че вече са сезирали УЕФА.

Левски обясни защо мачът не е бил прекратен

Позицията идва на фона на сериозното обществено недоволство и критиките от организирани привърженици на Левски, които обвиниха ръководството, че не е защитило достатъчно категорично своите фенове. От "Герена" уточниха, че клубът не е имал правомощията самостоятелно да вземе решение за прекратяване на срещата.

"Клубът също така уточнява, че решението за продължаване на мача не е било в неговата компетентност. Според наличната към момента информация, решението е взето от съответните органи с аргумента, че прекратяването на срещата би могло да доведе до ескалация на насилието и да изложи привържениците на още по-голям риск", се казва в официалната позиция.

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От Левски припомниха, че още преди гостуването са предупредили за съществуващите рискове и са оспорили пред УЕФА ограниченията, наложени на българските привърженици. Въпреки извънредните мерки за сигурност, предприети от френските власти, нападенията не са били предотвратени.

"Това е напълно недопустимо": Левски сезира УЕФА

Ръководството на "сините" обяви, че вече е предприело официални действия пред европейската футболна централа. "ПФК „Левски“ официално сезира УЕФА за инцидентите и настоява за пълно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около двубоя. Клубът очаква виновните да бъдат установени и подведени под отговорност."

От клуба подчертаха, че оказват подкрепа на пострадалите и че безопасността на привържениците остава основен приоритет. Левски си запазва правото да предприеме и допълнителни действия за защита на своите интереси и тези на феновете. "Нашите фенове трябва да имат възможността да подкрепят отбора си навсякъде в Европа, без да се страхуват за своята безопасност. Тя е безкомпромисен приоритет", завършва позицията на клуба.

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