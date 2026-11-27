Писателят и телевизионен водещ Иво Сиромахов излезе с изключително остра позиция след нападенията срещу привържениците на Левски в Марсилия. В публикация във Facebook той определи случилото се на "Стад Велодром" като огромен позор за Франция и настоя за тежки последствия както за Олимпик Марсилия, така и за извършителите на насилието.

Иво Сиромахов поиска Марсилия да бъде изхвърлена от Европа за поне 5 години

Сиромахов призова за много по-категорична реакция от българските институции и поиска френската държава да обезщети пострадалите българи. Според него единствено осъждането на нападенията не е достатъчно, а френският клуб трябва да бъде отстранен от европейските турнири за поне пет години.

Още: "Радев се скъса да благодари на Макрон": Борисов е възмутен от Франция и иска да изхвърлят Олимпик Марсилия от турнирите (ВИДЕО)

Пълната позиция на Иво Сиромахов:

"Не, не е достатъчно Радев да се обади на Макрон и двамата да „осъждат насилието“.

Скандалът е много по-голям и ако го подцените, съвсем скоро ще го усетите на гърба си.

Това, което се случи снощи, е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПОЗОР за Франция.

Да бият хора пред безразличните погледи на френските полицаи!

Да позволиш на престъпници да вилнеят безнаказани по трибуните!

Къде отивате?

Какво си представяте?

Мислите, че ще ви се размине ли?

Проблемите на Франция след онова, което се случи снощи, са и проблеми на България.

И ако България е запазила поне малко достойнство, трябва да реагира много остро.

Не по телефона, в приятелски разговор с Макрон.

„Олимпик“ трябва незабавно да бъде изваден от европейския футбол поне за 5 години.

Френската държава трябва незабавно да заплати обезщетения на всеки от пострадалите българи.

Всеки от престъпниците, които участваха в този погром, трябва да бъде незабавно изправен пред съда.

Чакам да видя и какво ще кажат българските депутати в европейския парламент.

Чакам и официално изявление на българския посланик във Франция.

Европа означава безусловно спазване на законите и човешките права.

Ако французите отказват да го правят, нямат място в Европейския съюз."

Още: Почетният консул на България в Марсилия видя адекватна полиция на мача с "Левски"