Представете си, че сте част от публиката на голямо събитие. Около вас е пълно с хора в леко затъмнена зала, а прожекторите насочват вниманието ви към сцената. Пред вас излиза човек, когото виждате на живо за първи път в живота си. Той избира именно вас на случаен принцип, за да познае за кого точно си мислите в момента. Задава ви няколко въпроса, след което познава пола на човека в съзнанието ви. След това броят на буквите в името му. А после и цялото му име. И понеже това не е достатъчно, той познава и каква е връзката между вас и човека в съзнанието ви.

Но как е възможно това?

Тази история е реален момент от събитието на Лиор Сушард в Ню Йорк през 2024. Познат още като четецът на мисли, Сушард прави невъзможното възможно по време на своите изпълнения, където успява да изкара така скритото човешко съзнание наяве. През януари 2027, менталистът ще отведе българската публика на едно необичайно пътешествия в света на собствените ѝ мисли... а може би и тайни?

Ментализмът е вид сценично изкуство, което най-често се използва с цел забавление на публика чрез моментно четене на мисли, предсказание на бъдещето, използването на телепатия, а също и прилагането на внушение. Хората, които изразяват тази форма на изкуство, се наричат менталисти, и по време на своето шоу те демонстрират умението си навлязат в човешкото съзнание. Те използват определени техники за разчитане и усещане на поведението на своята публика, които включват:

Задаването на въпроси и използването на интонация

Наблюдение на микро реакциите на публиката

Използването на интуиция и езика на тялото

Създаването на илюзия, че публиката има свободен избор

Внушение над изборите на публиката спрямо ситуацията

Важно е да се уточни, че човек не може наистина да прочете нечии мисли, макар събитията на Лиор Сушард да оставят именно това впечатление. Менталистът успява да познае всяка една мисъл на хора от своята публика, да предскаже как ще отговорят на негов въпрос, както и какъв избор биха направили при дадена задача. Той използва своите разнообразни познания, свързани с човешката психика и поведение, примесени с много чувство за хумор, смайващи илюзии и разнообразни загадки, които превръщат неговото шоу в спектакъл.

Лиор Сушард обединява петте човешки сетива и създава шестото, чрез което детайлно наблюдава, анализира и предсказва мислите на хората. Менталистът използва ментални игри, чрез които да привлече вниманието на своята публика, а след това да използва събраната информация, за да я смае.

И макар менталистът да е публикувал на страницата на своя сайт списък с конкретните техники, които използва, истината е, че неговата публика и до ден днешен не разбира как точно го прави. Доказателството за това е как по време на неговите изпълнения зрителите много често го прекъсват с въпроси за това как успява да даде толкова конкретни отговори на техните мисли...

А неговият отговор е, че ако им каже, ще трябва да ги убие.

Това е шега, разбира се.

Внушения, телепатия, гадания... често всичко това е свързано с тъмен и окултен свят, изпълнен с мистерия. Лиор Сушард обаче прави четенето на мисли много по-забавно, защото ментализмът не е просто опит за илюзия, а и изкуство, което развеселява хората и ги кара да излязат извън натоварените си мисли... буквално.

Българската публика също ще има възможността да прецени дали наистина е възможно четенето на мисли, и да преживее онова, което хиляди зрители по света вече са усетили на живо на 28 януари 2027 в Зала 1 на НДК.

Билети се продават на Ticketstation.bg.