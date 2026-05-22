Спорт:

Огненият вихър "Кармен" изправи НДК на крака

22 май 2026, 9:08 часа 911 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Ивайло Александров за BGTSC
Огненият вихър "Кармен" изправи НДК на крака

Под нестихващи овации завърши първата вечер на горещия спектакъл "Кармен" в София. Пълната зала 1 на НДК бурно аплодира великолепните артисти от трупата на изтъкнатия артистичен директор Стела Араусо. Историята за страст и помитащи емоции беше разказана от страстни танци и прочувствени песни, от извивки на снажни тела и отривистите движения на испанските танцьори.

Фотограф: Ивайло Александров за BGTSC

Спектакълът "Кармен" на легендарния испански хореограф Антонио Гадес и режисьора Карлос Саура е истински шедьовър на фламенко изкуството. Създаден през 1983 г. след успеха на едноименния им филм, той пречупва класическата новела на Проспер Мериме и операта на Жорж Бизе през призмата на испанската душа, страст и сурова реалност.

Интервю: "Кармен" е свобода, страст, достойнство: Директорът на Фондация "Антонио Гадес" пред Actualno.com

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сюжетът се разгръща на две нива – театър в театъра или репетиция в репетицията, което прави повествованието изключително динамично и психологически дълбоко. Представлението започва не в испанска таверна или фабрика, а в балетно студио. Талантлив хореограф търси перфектната актриса за ролята на Кармен за новия си спектакъл.

Фотограф: Ивайло Александров за BGTSC

Когато открива идеалната жена, границата между реалността и изкуството започва да се размива. Докато артистите репетират сцените, емоциите от историята на Мериме се пренасят в реалните им взаимоотношения. Хореографът се влюбва в своята Кармен и се превръща в нейния Дон Хосе на сцената и в живота.

Спектакълът не разчита на тежки декори. Използват се само огледала, столове и силата на светлината, която изпъква на черния фон над сцената. Ярките цветове и динамичните движения на танцьорите прорязват тъмнината и се впиват в съзнанието на публиката, за да я хипнотизират и пленят. Музиката е изключително въздействащ микс между класическите мотиви на Бизе и автентичното "канте хондо" (дълбоко фламенко пеене) с живо свирене на китари, а ритъмът често е диктуван от изключителния синхрон на тропането с токовете на артистите в пулсиращото им сапатеадо. Всеки жест – от движението на пръстите до гордата стойка на тялото – разказва историята по-силно от думи.

Първият спектакъл "Кармен", представен в България, плени сърцата на публиката в НДК. Зрителите станаха на крака, за да почетат с нестихващи аплодисменти наследството на Гадес и Саура, пресъздадено по такъв хипнотичен начин. А добрата новина е, че още тази вечер ги очаква втора среща с фламенко магията на "Кармен".

Автор: Ивайло Александров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Фламенко Кармен Карлос Саура Антонио Гадес
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Сцена
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес