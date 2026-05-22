Огненият вихър "Кармен" изправи НДК на крака

Под нестихващи овации завърши първата вечер на горещия спектакъл "Кармен" в София. Пълната зала 1 на НДК бурно аплодира великолепните артисти от трупата на изтъкнатия артистичен директор Стела Араусо. Историята за страст и помитащи емоции беше разказана от страстни танци и прочувствени песни, от извивки на снажни тела и отривистите движения на испанските танцьори.

Спектакълът "Кармен" на легендарния испански хореограф Антонио Гадес и режисьора Карлос Саура е истински шедьовър на фламенко изкуството. Създаден през 1983 г. след успеха на едноименния им филм, той пречупва класическата новела на Проспер Мериме и операта на Жорж Бизе през призмата на испанската душа, страст и сурова реалност.

Сюжетът се разгръща на две нива – театър в театъра или репетиция в репетицията, което прави повествованието изключително динамично и психологически дълбоко. Представлението започва не в испанска таверна или фабрика, а в балетно студио. Талантлив хореограф търси перфектната актриса за ролята на Кармен за новия си спектакъл.

Когато открива идеалната жена, границата между реалността и изкуството започва да се размива. Докато артистите репетират сцените, емоциите от историята на Мериме се пренасят в реалните им взаимоотношения. Хореографът се влюбва в своята Кармен и се превръща в нейния Дон Хосе на сцената и в живота.

Спектакълът не разчита на тежки декори. Използват се само огледала, столове и силата на светлината, която изпъква на черния фон над сцената. Ярките цветове и динамичните движения на танцьорите прорязват тъмнината и се впиват в съзнанието на публиката, за да я хипнотизират и пленят. Музиката е изключително въздействащ микс между класическите мотиви на Бизе и автентичното "канте хондо" (дълбоко фламенко пеене) с живо свирене на китари, а ритъмът често е диктуван от изключителния синхрон на тропането с токовете на артистите в пулсиращото им сапатеадо. Всеки жест – от движението на пръстите до гордата стойка на тялото – разказва историята по-силно от думи.

Първият спектакъл "Кармен", представен в България, плени сърцата на публиката в НДК. Зрителите станаха на крака, за да почетат с нестихващи аплодисменти наследството на Гадес и Саура, пресъздадено по такъв хипнотичен начин. А добрата новина е, че още тази вечер ги очаква втора среща с фламенко магията на "Кармен".

Автор: Ивайло Александров