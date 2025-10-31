Войната в Украйна:

Марий Росен поставя в Народния театър "Жената - Конбини" по японски роман

31 октомври 2025, 15:25 часа 357 прочитания 0 коментара
Марий Росен поставя в Народния театър "Жената - Конбини" по японски роман

"Жената – Конбини" по романа на Саяка Мурата е най-новият проект на режисьора Марий Росен, който започна репетиции в Народния театър "Иван Вазов". Премиерата ще бъде през януари на Сцена "Апостол Карамитев". В основата на спектакъла, в който участват актьорите Александър Тонев и Боряна Йовчева, стои едноименният роман на японската писателка Саяка Мурата. Режисьорът ще представи историята на жена, която намира своята хармония и идентичност в рамките на стандартизирания свят на денонощен магазин "конбини". В този парадоксален микрокосмос, където всичко е подредено, програмирано и безупречно, героинята открива ред и смисъл – и именно това я прави "различна" в очите на другите.

Фотограф: Петко Мавродиев

Още: Хърватският режисьор Ивица Булян поставя "Господа Глембаеви" в Народен театър "Иван Вазов"

Още за постановката

Марий Росен описва интереса си към темата като продължение на своите режисьорски търсения около "другостта" и вътрешния свят на неприспособимия човек: "Изразяването на идеи за човечеството чрез уникалността на странния, отхвърления човек е пътеводна линия в театралното ми творчество. Интересува ме не готовият извод, а трептенето на срещата между вътрешния и външния свят – несъответствията, парадоксите и смущаващите разминавания."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Фотограф: Петко Мавродиев

Сценограф на спектакъла е Петя Боюкова, композитор – Александър Евтимов-Шаманчето, а хореограф – Яница Атанасова. Драматург на постановката е Анелия Янева, а преводът на романа от японски е на Маргарита Укегава. "Жената – Конбини" ще бъде поетичен и провокативен разказ за нормалността като роля и за човека, който избира да остане различен в свят на безкрайни копия.

Още: Стефания Колева и Герасим Георгиев - Геро блестят в новата пиеса "Оставам за малко"

Това е петият проект, който Народният театър реализира по линия на Програма "Апостол Карамитев". Основната цел на инициативата е да се даде възможност за представянето на различни форми и естетики, да се предложат нови, интердисциплинарни перспективи към правенето на театър, както и да се отправят нови артистични предизвикателства към трупата и екипа на театъра.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Народен театър български театър Марий Росен
Още от Сцена
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес