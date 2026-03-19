За трета поредна година Шумен ще бъде домакин на Комедийния театрален фестивал "Тодор Колев"

Този юни Шумен отново ще се превърне в сцена на смеха, таланта и театралния празник. За трета поредна година в града ще се проведе Комедийният театрален фестивал "Тодор Колев" – събитие, което вече се утвърди като едно от най-очакваните театрални събития в националния културен календар.

Фестивалът ще се състои от 26 до 30 юни 2026 г. и отново ще събере в Шумен комедийни спектакли, талантливи артисти и публика от цялата страна. Посветен на непреходния талант, харизмата и незабравимото присъствие на големия Тодор Колев, фестивалът носи неговия дух – свободен, ярък, човешки и дълбоко свързан с изкуството на смеха.

Комедийният театрален фестивал "Тодор Колев" има за цел да стимулира създаването и поставянето на качествени комедийни заглавия сред българските театрали, студентите от специализираните висши учебни заведения, както и сред непрофесионалисти и любители, за които театърът е призвание, страст и форма на творческо изразяване.

Домакин и организатор на събитието за поредна година е Драматично-куклен театър "Васил Друмев" – Шумен, а тази година - в партньорство с "Недеков Арт". Организаторите отправят покана към театрални и любителски формации от цялата страна да се включат в третото издание на фестивала със свои комедийни спектакли.

Кандидатстването е отворено в две направления:

професионални спектакли – постановки на държавни, общински и частни театри;

– постановки на държавни, общински и частни театри; непрофесионални спектакли – постановки на театрални висши учебни заведения и любителски организации

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2026 г. Желаещите да участват могат да изпращат своите предложения на електронна поща: todorkolevfest@gmail.com

Източник: Комедиен театрален фестивал "Тодор Колев"

Комедийният театрален фестивал "Тодор Колев" се утвърждава като пространство, в което комедията излиза отвъд лекотата на жанра и се превръща в мярка за талант, точност и сценично присъствие. Десетки комедийни театрални спектакли се изявиха на сцената на фестивала - територия на смелия театрален експеримент, въображението и непосредствената връзка с публиката по автентичен и незабравим начин.

На една сцена се срещат различни театрални езици, различни поколения и различни представи за това какво е комедията днес – от класическата театрална игра до по-съвременните, дръзки и експериментални форми. Именно в това е и силата на фестивала – да събира спектакли, които носят характер, ритъм, въображение и ярко присъствие.

Посветен на великия Тодор Колев – артист с изключителна харизма, неподражаемо чувство за хумор и ярко присъствие в българската култура, фестивалът носи духа на свободния, интелигентен и човешки смях, който той остави като своя запазена следа.

Организаторите очакват и тази година Шумен да се превърне в притегателен център за любителите на театъра и комедията и канят всички, които създават смях, сценична енергия и истински театър, да станат част от фестивала.