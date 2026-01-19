Мащабният спектакъл "Аладин" се завръща в Зала 1 на НДК

Мащабният музикално-сценичен спектакъл "Аладин" отваря вратите към вълшебния свят на Аграба – разказан чрез музика, танц и впечатляваща визуална среда. Адаптацията, вдъхновена от любимата история на Disney, с музика на Алън Менкен и текстове на Тим Райс, Хауърд Ашман и Чад Бегуелин, ще бъде представена отново на софийска сцена, след като при премиерата ѝ интересът надхвърли възможностите на залата.

В основата на спектакъла стои живото сценично взаимодействие. Под виртуозната режисура на Петко Бонев оркестърът, солистите, хорът и балетът работят в общ ритъм и пълен синхрон. Визуалната среда се оформя от сценографията и костюмите на Ася Стоименова, хореографията на Анна Пампулова, художественото осветление на Валентин Андонов и 3D мапинга на Лора Руневска (Elektrick.me) – екип с множество международни отличия в областта на 3D мапинга.

Музиката на Алън Менкен е водеща за спектакъла и носи разпознаваемия мелодичен размах на историята. Тя звучи на живо под диригентството на Страцимир Павлов и оформя както мащабните ансамблови сцени, така и по-интимните моменти. Песните "A Whole New World", "Friend Like Me" и "Prince Ali" се открояват като ключови музикални акценти и остават сред най-обичаните песни, познати и обичани от поколения публика, още от времето на оригиналния филм на Disney и до днес – в своите сценични интерпретации.

На 9 март на сцената на Зала 1 на НДК ще излязат над 80 артисти – солисти, ансамбъл, балет и оркестър. В центъра на историята са бедният, находчив Аладин в изпълнение на Георги Георгиев, свободолюбивата принцеса Жасмин – Кристияна Атанасова, неудържимият и остроумен Джин – Даниел Добрев, коварният Джафар – Тихомир Трифонов, заедно с верния му спътник Яго – Боян Стоянов, и добронамереният Султан – Красимир Добрев. Благодарение на огромния талант и отдаденост на изпълнителите, пищните костюми и прецизната хореография, приказните персонажи оживяват убедително на сцената.

Продукцията, солистите, хорът, балетът и оркестърът са на Държавна опера – Варна. Спектакълът "Аладин" е сред най-ярките заглавия в богатата гастролна програма на операта, а представянето му в София се организира от Монте Продакшънс. Билети са налични в Eventim и Билетен център на НДК.

