Откриха XXI Софийски театрален сезон с почит към Асен Кисимов

06 март 2026, 11:51 часа 318 прочитания 0 коментара
XXI Софийски театрален сезон бе открит на 4 март с отбелязване на 90-годишнината от рождението на Асен Кисимов. "Щастлив съм, че откриваме събитието с този голям български актьор Асен Кисимов – Бате Асен. Всички ние оставаме деца, благодарение на неговите песни", каза Христо Мутафчиев. От 19:00 ч. в Студио 1 на БНР прозвучаха автентични записи от Златния фонд на националното радио, допълнени от изпълнения на живо. Участие в театрално-музикалния спектакъл "Гласът на моето детство – Асен Кисимов на 90" взеха Анета Сотирова, Людмила Сланева, Вяра Табакова, Паола Маравиля, група "Живи и здрави", музиканти от съставите на БНР.

Фотограф: Светослав Караджов

Събитието, което се излъчваше на живо в Програма "Христо Ботев", преведе публиката през творческия път на Асен Кисимов – от първите му изяви в Радиото през 1948 г. до емблематичните му роли в театъра и киното. Участниците припомниха емблематични песни, изпълнявани от Асен Кисимов, сред които "Тече, всичко тече", "Къде са ми детските книжки", "Зайченцето бяло" и др.

"Въпреки огромната популярност, въпреки таланта и ангажиментите си, той беше толкова фин и деликатен – това са черти, съвсем неподвластни на нашия балкански грубоват ген, с който много се гордеем. Той блестеше с тази деликатност и с този финес", сподели актрисата Вяра Табакова.

А Анета Сотирова каза: "Асен е топлина, човечност и приятелство. Защото с него можеше да мълчиш. А истината е, когато имаш да си говориш нещо с някого, но си казвате нещо само с поглед".

Фотограф: Светослав Караджов

Като жест на признателност към работата по опазването и съхранението на българските театрални гласове в Златния фонд на Българското национално радио Христо Мутафчиев връчи плакет на Милен Митев. Отличието е и знак на признателност към създаването и съхранението рубриката "Радио театър", който продължава да съществува и днес.

Откриването на тазгодишното издание на Софийския театрален салон дава началото на поредица от театрални събития, която ще завърши тържествено с връчването на Националните награди ИКАР 2026 на 27 март, когато честваме Световния ден на театъра. Билети за церемонията се продават в сайта и на билетните каси на Народния театър, чиято Голяма сцена традиционно е домакин на събитието.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
