Биляна Петринска е съперница на Мария Калас в нов моноспектакъл

Биляна Петринска е съперница на Мария Калас в нов моноспектакъл

Биляна Петринска започна репетиции за новия си моноспектакъл "Ария на съперницата" под режисурата на Стоян Радев. Премиерата на постановката се очаква в края на април на Сцена "Апостол Карамитев" в Народния театър. Спектакълът е вдъхновен от романа "Съперницата" на френския драматург, романист и есеист Ерик-Еманюел Шмит. В него авторът намира необичаен начин да изрази възхищението си към оперната легенда Мария Калас, като разказва историята през погледа на нейната съперница – измислената певица Карлота Берлуми.

Берлуми надживява преждевременно прекършената от житейските несгоди и съдбовните любови своя прочута съперница. Но не успява да преживее превъзходството ѝ на оперната сцена. Подтиквана от завист и озлобление, тя непрестанно се сравнява с Калас, опитвайки се да омаловажи нейния талант и да защити собствената си самоличност на артист.

Фотограф: Стефан Здравески

Романът на Шмит излиза във Франция през 2023 г. по повод 100-годишнината от рождението на Мария Калас. Авторът създава и театрална адаптация по него специално за проекта на Народен театър "Иван Вазов".

Режисьор на спектакъла е Стоян Радев. Преводът на драматизацията е на Снежина Русинова-Здравкова. Сценографията и костюмографията са на Елица Георгиева, хореограф е Теодора Попова, а музиката е на Христо Чучков. Драматург на постановката е Анелия Янева. Билетите за премиерните дати ще бъдат пуснати в продажба скоро, съобщават от театъра.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Народен театър Мария Калас български театър Биляна Петринска
