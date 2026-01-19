Театър НАТФИЗ представя танцовия спектакъл "Апартамент 19"

На 21 януари от 19:30 ч. на Сцена 47 ще се състои първата премиера на Театър НАТФИЗ за 2026 г. Автор и хореограф на спектакъла е доц. д-р Александър Манджуков. Сценографията и костюмите са дело на Зейна Мансури, студент IV курс, специалност "Сценография", а музикалното оформление – на Боян Александров. В спектакъла участват студенти от III курс, специалност "Театър на движението – танцов театър", клас доц. Александър Манджуков: Виолета Борисова, Габриела Александрова, Звезделина Узунова, Мадлен Василева, Надежда Георгиева, Симона Йонкова, Славена Маркова, Яна Фудулска и Евгений Деревенко.

Фотограф: Венета Паунова

"Апартамент 19" представя две истории, които се преплитат в пространството на апартамента – най-съкровеното притежание на българина. Това е място, в което минало и бъдеще се сблъскват, разминават се и се разпадат в сетивата на зрителя. Затворени в квадратната кутия на собственото си съзнание, образите преживяват емоциите като история за невъзможния смисъл. Липсващото мъжко присъствие и в двата свята отключва разрушение и празнота в женската душа. И все пак – танцът е форма на свобода.