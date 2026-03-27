В Деня на театъра: Раздадоха наградите "Икар", ето кои са отличените

27 март 2026, 23:35 часа
На 27 март отбелязваме Световния ден на театъра. В тази връзка тази вечер бяха раздадени наградите "Икар". Мотото на тазгодишните награди е "Да обичаш на инат" в памет на режисьора Николай Волев. "Все още е възможна онази истинска, дълбока, стойностна, свята, макар и понякога неразумна любов, която за мен е единственото спасение", казва той през 2024 г. На Церемонията тази вечер, за да поздрави театралното съсловие присъства и президентът Илияна Йотова.

Когато в началото на миналия месец бяха обявени претендентите за статуетката на Съюза на артистите в България, стана ясно и кои артисти ще бъдат удостоени с двете специални награди "Икар". А на сцената тази вечер своя "Икар" за чест и достойнство получи доц. Мария Диманова, докато "Икар" за изключителен принос към българския театър бе връчен на Анета Сотирова.

Ето кои са и останалите наградени с "Икар" за 2026 г. в по-важните категории:

Дебют

  • Паола Маравиля за Аглая Ивановна в "Лицето на ближния" по "Идиот" от Фьодор Достоевски (Програма "Изгонването на бесовете"), Театрална работилница "СФУМАТО" и за Поетът и Любимата във "Влюбеният дирижабъл", Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив

Водеща мъжка роля

  • Пламен Димов за Леоне в "Глембаеви" от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър "Иван Вазов"

Водеща женска роля

  • Радина Думанян за Ема Келер в "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив

Поддържаща мъжка роля

  • Веселин Мезеклиев за Бащата в "Последна стъпка" - автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър "Иван Вазов"

Поддържаща женска роля

  • Ирини Жамбонас за Ксантипа в "Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 "Валентин Стойчев"

Режисура

  • Стоян Радев за "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив

Най-добър спектакъл

  • "Берлин, Берлин", от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив

Сценография и костюмография

  • Борис Далчев, Михаела Добрева за "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър "Иван Вазов"

Авторска музика

  • Сашко Костов и Явор Карагитлиев за "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив

По време на церемонията по награждаване бяха обявени и наградите на публиката:

  • За драматургичен спектакъл: "Обикновено чудо"
  • За куклен спектакъл: "В лунната стая"
  • За съвременен танц и пърформанс: "Верижна реакция"

"По-големият празник е Денят на театъра. Статуетките просто поощряват, може би, по-търсещите, по-смелите, но те нямат кой знае какво значение", коментира Стоян Радев.

"Аз мечтая да имам памет, тоест мигът, в който прочета, веднага да запаметя, защото с напредването на прелестната възраст, това става един малко по-труден процес. Аз се радвам най-вече в момента на младите актьори", сподели Анета Сотирова, актриса, носител на "Икар" за изключителен принос към българския театър.

Елин Димитров
