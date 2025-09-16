Войната в Украйна:

А1 с нова възможност за дарение през Моят А1

А1 добавя към портфолиото си нова функционалност – Дарение през Моят А1. Чрез дигиталната платформа клиентите могат да подкрепят социална кауза по лесен, сигурен и прозрачен начин – само с няколко клика. Дарението е достъпно за абонати на мобилни и фиксирани планове. Всеки може да активира безплатна позиция в услуги Select, при което А1 дарява по 5 лева (2,56 евро) месечно за избраната кауза. Потребителите могат и сами да даряват 5 (2,56 евро), 10 (5,11 евро) или 15 лева (7,67 евро) месечно извън безплатните позиции. Дарението се активира и управлява изцяло онлайн, като сумата и каузата могат да се променят по всяко време.

„В последните 30 години технологиите изцяло промениха начина, по който живеем и общуваме. Днес те дават възможност и за повече съпричастност. С новата услуга за дарения правим подкрепата за обществени каузи достъпна за всеки – само с няколко клика. Така Моят А1 не само улеснява управлението на услуги, но и дава шанс на клиентите ни да бъдат част от положителната промяна“, казва Симеон Донев, старши директор „Маркетинг“ в А1.

Каузите, които клиентите могат да изберат, са пет, а организациите, които стоят зад тях са доказали своя принос чрез стотици успешни кампании: Фондация „За доброто“ („Проект Светулка“ за по-добро детско здраве), „WWF България“ (устойчиво управление на гори и опазване на диви животни), фондация „Заедно в час“ (програма „Училища за пример“ за подобряване на начина на преподаване), „SOS Детски селища България“ (подкрепа на деца и подобряване на семейната среда) и фондация „Четири лапи“ (лечение, кастрация и защита на бездомни животни).

Даренията се обработват от фондация BCause, която гарантира прозрачност и отчетност. „Всяка от тези организации има доказан принос в различни сфери – образование, здравеопазване, права на децата, опазване на природата и защита на животните. Радваме се, че заедно с А1 даваме на хората още по-удобен начин да бъдат част от по-добро бъдеще“, допълва Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause.

Новата възможност в Моят А1 е част от отбелязването на 30-годишнината на А1. През това време компанията се утвърди не само като технологичен лидер, но и като активен корпоративен гражданин. Дарението през Моят А1 е естествено продължение на тези усилия и превръща дигиталното удобство в устойчив инструмент за добро.

Пълната информация за Дарението може да бъде намерена на тази страница.

