Приложение ще показва местоположението на насилници

Властите в Южна Корея за започнали разработването на мобилно приложение, което ще позволи на пострадали да проследяват местоположението на своите преследвачи в реално време, ако са наблизо. Създаването на приложението, обявено от южнокорейското Министерство на правосъдието, е част от одобрена поправка в закона за електронно наблюдение на страната. Въпросът за преследването се превърна в проблем за южнокорейците, след като няколко жестоки престъпления, свързани с преследване, попаднаха в полезрението на медиите през последните години.

Законодателството

Настоящото законодателство позволява на жертвите да получават текстови съобщения, които ги предупреждават, когато даден преследвач е в близост, но тези съобщения не разкриват точното местоположение на нарушителя. Според Министерството на правосъдието това затруднява жертвите да определят посоката си на движение и намеренията на преследвача. Геолокацията на преследвача вече може да се проследява с помощта на карта, което позволява на жертвите да се евакуират на безопасно място своевременно.

Електронни гривни

Информация за движението на преследвачите, от своя страна, ще се събира от властите с помощта на специални устройства, подобни на електронни гривни. От министерството на правосъдието на Южна Корея също така заявиха, че работят по интегрирането на системата за проследяване в националната гореща линия за спешни случаи, което ще позволи разполагането на полицията, ако е необходимо. Според съобщения в южнокорейските медии, разработването на мобилното приложение и неговата интеграция се очаква да приключат през 2026 г.

