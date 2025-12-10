HUAWEI Watch D2 e вашият личен съветник по здравни въпроси

Изглежда като часовник, носи се като часовник, но е много повече – HUAWEI Watch D2 е онзи модел в гамата на китайската компания, който може да събере необичайно много показатели за здравето с достатъчно висока точност, да асимилира данните и да каже ако нещо изглежда извън норма.

Скачам в дълбокото с най-интересната му функция – измерване на артериалното кръвно налягане. Това нито е първия, нито е единствения часовник, който предлага тази функция, но за разлика от много други го прави както трябва – на базата на въздушна възглавница вградена в каишката, благодарение на която всъщност той се превръща в маншетно устройство – единствения вид препоръчван в медицината за зачитане на данни от измервания на кръвното налягане. Добре познаваме други маншетни устройства за китката, предназначени специално за измерване на кръвното налягане, както и техния обем и тежест.

Способността на HUAWEI да съберат това в часовник, чието тяло тежи около 40 грама е забележителна. Самото измерване става бързо и напълно безшумно, а данните са сравними с тези от познатите устройства за китка, като условие за максимално точен резултат е приближаването на китката с часовника към гръдния кош. Разбира се, златният стандарт тук е измерване с уред за мишница, спрямо който показанията при китката може да имат отклонение достигащо 7-8 единици, както показаха направените от мен тестове. В общия случай това не е критично и не влияе върху цалостната картина на движение на кръвното.

Размерът и лекотата на устройството обаче отварят нова врата в измерванията – т. нар. амбулаторно измерване, което обикновено става с холтер с куп електроди, кабели, маркучи, батерия и неудобства. Самото амбулаторно измерване е следене на кръвното налягане през равни интервали (напр. 30 минути денем плюс няколко измервания по време на сън) в продължение на поне едно денонощие. Ненатрапчивостта на Watch D2 позволява далеч полесно събиране на данни, като през деня ще ви попита преди да почне да мери кръвното, а нощем е много по-малко вероятно да прекъсне съня ви. Разбира се, тук също трябва да имаме предвид, че данните може да не са изключително точни и взимане на окончателно решение само с тях не е препоръчително нито от компанията, нито от лекарите.

Часовникът измерва и други важни показатели – наситеност с кислород на кръвта, артериална еластичност, температура на кожата, сърдечен ритъм, може да прави и ЕКГ.

Всички тези измервания са налични благодарение на HUAWEI TruSense – набор от сензори с висока чувствителност, помагащи за по-точно и бързо събиране на данни за жизнените показатели. TruSense днес е в състояние да проследява шест основни системи, сред които дихателна, нервна и ендокринна, с което цифровото здраве става все по-обхватно и достъпно за всеки. Сънят и възможността за подобрение му също се радва на солидно внимание – през нощта се наблюдават сатурацията на кръвта, вариабилността на сърдечния ритъм, дишането, отделните фази на съня. В резултат може да се получат данни за състоянието на съня и напътствия какво може да бъде подобрено за да се постигне по-добра отпочиналост, което пък в крайна сметка води до по-крепко здраве.

Watch D2 е спътник и в спорта записвайки активностите – ходене, фитнес, танци и много, много други спортове. Не липсват и напомняния в случай, че се заседите прекалено много и трябва да се раздвижите. Часовникът може да определя и нивото ви на стрес и да се грижи за емоционалното ви здраве.

Неотлъчен спътник на часовника е приложението HUAWEI Health за телефони с Android и iOS, което се превръща във вашия център за данни за здравето ви, дава достъп до допълнителни циферблати, приложения и други. На часовникът пък е инсталирана HarmonyOS 5, която работи гладко, интуитивна е и има много добри възможности за персонализирани настройки, позволявайки ви да настроите часовника спрямо своите навици и предпочитания. Управлението става с чувствителния на допир екран, както и с двата бутона отстрани – горен тип корона и долен с вграден сензор.

В хардуерно отношение HUAWEI Watch D2 също е впечатляващ – корпусът е с тегло едва около 40 грама, изработен е от алуминиева сплав и кристално стъкло, побира в себе си екран с размер 1,82 инча, батерия, която може да издържи между 5 и 10 дни (в зависимост от начина на използване; когато изпробвах амбулаторно измерване животът, очаквано, бе около ден), както и цели 8 различни сензора: 9-осен IMU сензор (акселерометър, жироскоп, магнитометър), оптичен сензор за сърдечен ритъм, сензор за ЕКГ, сензор за околна светлина, барометър, температурен сензор, сензор за диференциално налягане, сензор на Хол. Тялото е със степен на защита IP68, но за разлика от други модели на компанията не е правен за употреба при екстремни условия – гмуркания, горещини, солена вода. Свързан с Bluetooth, часовникът може да бъде ползван като устройство „свободни ръце“, разполага и с NFC, което позволява безконтактни разплащания в комбинация с приложението Quicko. В комплекта на Watch D2 има два размера каишки, както и линийка за измерване на подходящата за китката ви, зарядно с накрайник USB-A и малко книжки. При мен за тест бе вариантът със сребристо тяло и синя каишка от композитна кожа, но часовникът се предлага и в златисто със светла каишка или изцяло в черно.

След повече от една седмица тестове, няма как да не оценя високо способностите на HUAWEI Watch D2. С елегантен и ненатрапчив дизайн и възможността постоянно да събира данни, този часовник наистина може да промени навиците, а и качеството на живот, на притежателя си в положителна посока. Същински здравен асистент!