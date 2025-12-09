България е в топ 5 на доставчиците на оръжие в ЕС от 2020 г.: Ключовата ни роля за бъдещите войни

"Ако оценим историята на войните в продължение на стотици или хиляди години, ще видим, че стратегиите са се променили, демографията се е променила, някои стари империи са рухнали, други нови империи са се издигнали. Технологиите са се променили драматично, но има един фактор, който не се е променил - хората. Те имат склонност да грешат и да повтарят едни и същи грешки отново и отново, просто защото такава е човешката природа". Това каза генерал-майор (о.з.) Гиора Ейланд - ръководител на Съвета за национална сигурност на Израел (2004-2006) по време на петото издание на Българския Давос - гранд форума Powers Summit 2025: "Власт, чувай!" във вторник.

Събитието промени сериозно програмата си заради провеждането на извънредните парламентарни комисии по разглеждане на първо четене на прекроения проектобюджет 2026 и след многохилядните протести в редица градове у нас, предава репортер на Actualno.com на място. Годишният диалог между бизнеса и властта в темите сигурност и иновации, енергетика, здравеопазване, образование и конкурентоспособност започна с отстъствието на ключови министри и председатели на ресорни парламентарни комисии.

В панела "Отбрана/иновации и киберсигурност" участие взеха водещи фигури в сферата. Борислав Георгиев - съветник в Сдружение “Българска отбранителна индустрия" (СБОИ), посочи, че едно от ключовите неща, които трябва да бъдат направени, е индустриалното сътрудничество. "Няма боеспособна държава, ако няма индустриално сътрудничество. България е в първата петица на доставчиците в Европейския съюз през последните пет години", обясни той и подчерта, че българската индустрия има възможност да зареди поне една съществена част от складовете на Европа.

"Не е тайна за никого, че модерните конфликти се водят предимно с дронове и клавиатури и най-вероятно така ще бъде и занапред", заяви Миглен Евлогиев - председател на Българската асоциация по киберсигурност. Той обясни, че се фокусира в три сфери, когато се изгражда киберсигурността на една организация - хора, технологии и процеси. България има доста човешки капитал в IT-сектора. "Имаме много изявени специалисти и възможности, но нямаме суверенитет от технологична гледна точка. Има какво да се желае и има нужда от инвестиции и от нови процеси в тази насока", обясни Евлогиев.

От своя страна Доброслав Димитров от Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) каза, че като европейци трябва да си отвоюваме цифровия суверенитет, космическия суверенитет, суверенитета в изкуствения интелект, тъй като го нямаме в момента, и най-вече – отбранителния суверенитет.

"Нашите отбранителни способности във високия технологичен сегмент изцяло се базират на американски технологии, което ни поставя в много подчинена позиция. Това са нещата, които трябва да правим като европейци", каза Димитров.

Нашата отбранителна индустрия има огромни възможности, но не и в цялостния спектър на необходимостите, които българската армия има, заяви полк. Николай Николов, който е Национален директор по въоръженията. "Един от основните приоритети на нашата политика при превъоръжаването е да има индустриално сътрудничество. От гледна точка на Министерството на отбраната, основно гледаме към "Терем", защото това е нашето дружество с принципал министъра на отбраната", каза Николов. Относно инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ той отбеляза, българският план е съставен от девет приоритетни проекта.

"Кибератаките, дийпфейковете и манипулирането на социалните мрежи не струват толкова, колкото ракетите, но имат огромно въздействие", каза от своя страна главният изпълнителен директор на Schwarz IT Bulgariа Михаил Петров. "Тук идва ролята на дигиталния суверенитет, който Европа трябва да изгради, за да може да устои на предизвикателствата. Когато говорим за дигитален суверенитет, идва и изкуственият интелект, отбеляза Петров и добави, че той се "захранва“ с данни. Трябва да се замислим, че, когато правим нашите Google търсения, данните отиват в Google. Когато пишем в WhatsApp, данните ни отиват в Meta. Когато тези данни напускат територията на Европа, ние всъщност захранваме изкуствените интелекти на други нации. Това е, върху което трябва да се замислим", коментира Петров.

Въпреки потвърдената първоначално програма за сравнително кратко време от участие отпаднаха премиера Росен Желязков, вицепремиера Атанас Зафиров, министрите на отбраната и на енергетиката Атанас Запрянов и Жечо Станков, както и депутати от управляващото мнозинство - Павела Митова (ИТН) и Драгомир Стойнев (БСП) и опозиционния лидер Асен Василев (ПП). За сметка на тях обаче във всеки от панелите "Властта чува" ще участват не по един, а по трима представители от "ДПС - Ново начало".

Иначе независимата платформа за открит диалог между индустрията, гражданския сектор и властта е позната още като "Българския Давос".

Тазгодишното издание поставя стратегическия фокус върху Сигурността - на държавата, икономиката, енергетиката, технологиите, обществото и човешкия капитал. През последния месец индустриалните лидери на всички големи организации на бизнеса и индустрията в темите работиха заедно в специални работни групи.

