Църковен празник на 26 февруари: Не правете това, за да не привлечете финансови проблеми

Утре, 26 февруари, е празникът на Свети Порфирий, епископ на Газа. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник и кои са забраните, чието нарушаване води до финансови проблеми.

Църковен празник на 26 февруари

Свети Порфирий е роден около 347 г. в град Солун (дн. Солун). Произхожда от богато семейство, но от ранна възраст се стреми към аскетичен живот. На 25-годишна възраст напуска родината си и отива в Египет, където работи като монах в Нитрийската пустиня, един от основните центрове на раннохристиянското монашество.

По-късно се установява в Йерусалим, водейки строг аскетичен начин на живот. Поради прекомерни аскетични трудове здравето му се влошава значително. Според преданието, изцелението идва след поклонение до Животворящия Кръст Господен.

През 392 г. Порфирий е ръкоположен за презвитер и назначен за пазител на Светия кръст в Йерусалим. Тази длъжност изисква не само духовен плам, но и голяма отговорност, тъй като светинята привлича многобройни поклонници от целия християнски свят. Около 395 г. Порфирий е избран за епископ на град Газа в Палестина. По това време повечето жители на града остават езичници, а християнската общност е малка и преследвана.

Епископът започва активна мисионерска дейност. Изправен пред съпротивата на езическата аристокрация, той се обръща за подкрепа към императорския двор в Константинопол. С помощта на свети Йоан Златоуст и императрица Евдоксия е получен указ за затваряне на езическите храмове в Газа.

Най-известното събитие е разрушаването на главния храм на бог Марне (Марнеон), който е бил център на езическото поклонение. На негово място е построен християнски храм.

Свети Порфирий съчетавал твърдост във вярата с пастирска грижа. Неговото служение допринесло за постепенното утвърждаване на християнството в регион, който дълго време оставал център на езическа традиция. Той починал около 420 г. Житието му е съставено от негов съвременник, дякон Марк, което е запазило много исторически подробности за борбата на християнството срещу езичеството в Палестина в началото на V век.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 26 февруари

Ясното синьо небе вещае студени нощи. Ако птиците чуруликат рано сутринта на 26 февруари, това означава по-топло време.

Според народното поверие не се препоръчва да се засажда каквото и да било на този ден, особено върба, и да се избягва връзването на възли - това се е смятало за опасно за финансовото благополучие и може да причини материални затруднения.

На този ден православните християни се обръщат с молитва към Свети Порфирий като свой небесен покровител. Те молят за изцеление, здраве за своите близки и приятели, духовно укрепване на вярата и малки чудеса в ежедневието.

