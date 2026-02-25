Служебният социален министър не каза за великденските добавки, но се обяви срещу схемата "глас срещу хляб"

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви, че отсега не може да каже на пенсионерите дали ще има великденски добавки или не. Причната - все още не са направени разчетите с НОИ, както и затова, че не е изготвен вторият удължителен бюджет. В студиото на БНТ Адемов обаче се обяви против схемата "глас срещу хляб", която се използва за купен и контролиран вот на предсрочните парламентарни избори. За честни избори: Адемов обеща борба с "глас срещу хляб"

Какви са целите на служебния социален министър?

Той увери, че с пакетите с храна за най-уязвимите групи ще се запази с оглед, че хората имат нужда от тях заради по-високите сметки за ток и заради ръста на цените на храните. Общо 530 000 лица и семейства ще получат пакети с хранителни продукти от първа необходимост.

Адемов поясни, че основните цели и задачи, които си поставя е да няма възможности за повлияване на свободния избор на гражданите – честността и прозрачността на предсрочните парламентарни избори.

Според него с инструментите на социалната политика са извършвани действия, свързани с контролирания и корпоративен вот. Най-важното е хората, които са в нужда и хората, които са уязвими, да усетят подкрепата на държавата, настоя служебният социален министър.

Хасан Адемов увери, че въпреки че няма Бюджет 2026 са осигурени необходимите плащания в удължителния бюджет.

„Гарантирано е нормалното функциониране на държавата, всички социални плащания и месечни помощи. Минималната работна заплата и всички плащания в социалната сфера, както и новата линия на бедност, намират място в сегашните плащания“, успокои служебният социален министър.

Той заяви, че има амбицията да финализира и пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система.

Хасан Адемов се надява в скоро време да падне и таванът на пенсиите, като увери, че няма да се вдига повече таванът за пенсиониране в България.

