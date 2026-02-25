От днес: Край с неограничения достъп до Великобритания за чужденци

От днес чужденци от 85 държави ще трябва да получат електронно разрешение преди пътуването си до Великобритания, в противен случай ще им бъде отказан достъп до територията на Обединеното кралство.

За това съобщи Ройтерс, като се позова на британското министерство на вътрешните работи.

Схемата за електронно разрешително за пътуване изисква всички посетители, които не се нуждаят от виза за влизане в Великобритания, да купят онлайн разрешително за пътуване на цена 16 британски лири (21,57 щатски долара).

Още през 2023 г. системата беше въведена, като през април миналата година обхвана пътниците от Европа, но не се прилагаше стриктно.

Електронно разрешително

Считано от днес обаче посетителите във Великобритания ще бъдат задължени да притежават електронно разрешително, за да влязат на територията на страната.

Така авиокомпаниите няма да допускат на борда на самолетите си пътници, които не притежават електронно разрешително, електронна виза или друг валиден документ, съобщи британското министерство на вътрешните работи.

През октомври миналата година ЕС започна да въвежда дълго отлаганите си проверки за гранична сигурност след Брекзит за граждани на Великобритания, влизащи в блока. Обединеното кралство официално напусна ЕС през 2020 г.

Има изключение за британските и ирландските граждани, както и за лицата с двойно гражданство, които обаче ще трябва да влязат в страната с показване на валиден британски паспорт, предаде БТА.

Промените предизвикаха вълна от възмущение. Много пътуващи се оплакаха, че въвеждането на новата система е причинило закъснения на някои летища, а лидери в бранша изразиха опасения, че пълното ѝ въвеждане по Великден може да доведе до масови обърквания в разписанията на самолетите и влаковете.