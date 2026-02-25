Спорт:

25 февруари 2026, 8:50 часа 352 прочитания 0 коментара
"И Борисов, и Пеевски се правят на умрели лисици, осъзнаха, че са дразнители": Журналист за рокадите във властта

И Борисов, и Пеевски се правят на умрели лисици и ги нима никакви. Ние бяхме свикнали да ставаме и да си лягаме с тях. Те са осъзнали, че са дразнители на обществото. Те се скриха и енергията на протестите спихна. Това мнение изрази журналистът Йово Николов в ефира на Нова телевизия. Той и пи ар експертът Диана Дамянова коментираха действията на служебното правителство и растящото напрежение в ключови институции.

Според Дамянова рокадите и смените, които прави кабинетът „Гюров“, не е политическа чистка, а нещо, което всяко правителство прави. „Но се сменят калинки на ГЕРБ с калинки на ПП-ДБ. Затова много скъпо ще си плати на изборите“, каза тя.

"Всяко правителство, което идва на власт, иска да направи промени. Така че е нормално в настоящия момент да бъдат махнати хората по върховете. При Борислав Сарафов е малко по-трудно да бъде отстранен, но е похвално, че Андрей Янкулов прави стъпки в тази посока", каза Николов.  Журналистът обаче смята, че властите подценяват силата на статуквото при желанието им за промени.

Виолета Иванова
