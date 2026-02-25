Войната в Украйна:

25 февруари 2026, 8:37 часа 556 прочитания 1 коментар
Турският посланик: В България има изключителна атмосфера на толерантност за мюсюлманите

В България има изключителна атмосфера на толерантност. Щастливи сме, че турците и мюсюлманите в България могат свободно да празнуват месец Рамазан в приветлива и толерантна среда. 

Това заяви посланикът на Турция Мехмет Саит Уянък на вечеря ифтар, организирана от дипломатическото представителство в София.

Уянък допълни, че отношенията с България като близък съсед и съюзник се задълбочават, което е от особено значение в глобален климат, където расизмът, ксенофобията и ислямофобията са широко разпространени. 

Приветлива и толерантна среда за мюсюлманите

"Изключително щастливи сме, че турците и мюсюлманите в България могат свободно да празнуват месец Рамазан в приветлива и толерантна среда", каза посланикът на Турция по време на събитието, на което присъстваха също министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, министърът на туризма Ирена Георгиева иглавният мюфтия Мустафа Хаджи.

Източник: Посолство на Република Турция в София

Вечери ифтар се организират във връзка със свещения за мюсюлманите месец Рамазан, известен и като Рамадан, който започна на 18 февруари, предаде БТА.

Миналата седмица вечери ифтар бяха организирани също от президента Илияна Йотова и от главния мюфтия Мустафа Хаджи. Според Уянък тези вечери са пореден пример на изключителната атмосфера на толерантност в България.

Това е и възможност да се напомни на цялото човечество за важността на мира, приятелството и международната солидарност, подчерта Мехмет Саит Уянък.

На вечерята в София присъстваха около 600 души, като имаше също представители на дипломатическите среди, депутати и политици. Сред гостите беше и областният управител на Одрин.

Десислава Любомирова
