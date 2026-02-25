Второ четене в комисия за закона за образованието, Игнатов иска разтоварване на учебните програми

Днес на второ четене в Комисията по образованието и науката в Народното събрание ще бъдат обсъдени промените в Закона за предучилищното и училищното образование.

Това заяви служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов след среща с началниците на Регионалните управления на образованието в страната.

"Особена ситуация" относно закона

Той припомни, че този Министерски съвет не е вносител на промените, но той, като служебен министър, се намира в особена ситуация.

"Работя в системата на образованието и имам мнение, казаха ми също, че има още два законопроекта. Законът за училищното образование, както и всеки закон, особено образователният закон, това е правене на политика", заяви Игнатов.

"И затова се намирам в деликатната ситуация като човек, свързан с образованието, да изказвам мнение, но не мога да подкрепям нито една или друга от страните, не съм вносител. Парламентът трябва да реши, дано всички мислят не за политическите си цели, а за бъдещето на нашите деца, за да бъде добър закон, който да работи поне няколко години без всякакви сътресения", изрази увереност служебният министър на образованието.

Олекотяване на учебните програми

Игнатов припомни, че има работни групи, които са работили по вариант за промяна на учебните програми.

"Нашите учебни програми много често са претрупани, а учениците са претоварени. Има и случаи, при които материалът, който се поднася, не е съобразен с възрастовото развитие на учениците. Още през другата седмица ще възобновим работата на тези работни групи", допълни той, цитиран от БТА.

Игнатов заяви, че работните групи на министерството искат да се облекчи програмата, но това е в конфликт с различните гилдии, които настояват "всичко това да се излее в главите на нашите деца".

"Аз съм привърженик на това децата да имат време да мислят, не мога да направя реформа за два-три месеца, но ще съдействам процесът да върви в тази посока. Искаме нашите деца да излизат от училище като образовани хора, но и като пълноценни личности - да не са стресирани", добави той.

AI в училище

Игнатов обяви, че той и екипът му имат амбиция още от следващата учебна година да има учители, които са подготвени за работа с изкуствения интелект, за да може той да се внедрява в училище.

На 6 февруари Министерството на образованието и науката (МОН) публикува за обществено обсъждане проекти за оптимизиране на обучението по общообразователната подготовка.

В тях се планира използването на изкуствения интелект (ИИ) от учениците да бъде заложено във всички учебни предмети, за да натрупат те умения, които ще им помогнат да си служат с него разумно и да усвоят компетентности за професиите на бъдещето.

Промените предвиждат интегриране на съдържанието, практическа работа и засилване на междупредметните връзки, благодарение на които учениците ще придобият ключови компетентности за работа с ИИ.