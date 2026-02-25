Емоционално начало на музикалния фестивал в Сан Ремо (ВИДЕО)

В театър „Аристон“ в Сан Ремо снощи бе официално открито 76-ото издание на фестивала на италианската песен. Водещи бяха Карло Конти и Лаура Паузини, подпомагани от популярния в Италия турски актьор Джан Яман.

Специална почит беше отдадена на починалия миналата година италиански диригент Бебе Весикио и на популярния телевизионен и фестивален водещ Пипо Баудо, починал също миналата година.

Сред почетните гости на фестивала беше Джана Пратези, на 105 години, която преди осемдесет години е била сред гласоподавателите на историческия референдум за превръщане на Италия от монархия в република. Специален гост беше и ветеранът на италианския поп Тициано Феро. Гостува и певецът Оли, спечелил миналогодишното издание на феста в Сан Ремо.

Повече за тазгодишните участници

Снощи бяха представени 30-те песни, борещи се за голямото фестивално отличие. Претендентите са 18 мъже, 8 жени, 3 дуета и една дамска група.

Сред първата фестивална вечер във временното класиране води Ариза, следвана от изпълнителя Фулминачи и от Серена Бранкале. Челната петорка се оформя от Дитонелапиага и от дуета Федец и Марко Мазини.

Сред най-емоционалните изпълнения снощи беше това на Серена Бранкале, която накрая се разплака и каза, че посвещава песента си на наскоро починалата ѝ майка.

Певецът Ермал Мета, представящ се с песен за съдбата на палестинско момиченце по време на войната в Газа, излезе на сцената с името Амал, зашито на ревера, което символизира всички деца в Газа, пострадали от конфликта там. Ермал Мета каза, че всяка вечер ще "изписва" различно детско палестинско име.

Фестивалът продължава до 28 февруари, когато ще бъде обявен победителят.

Източник: БТА