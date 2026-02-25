4 години и 1 ден: Войната в България е далеч по-дълга от пълномащабната в Украйна

На 24 февруари, 2026 година, се навършиха 4 години, откакто безумният и по мое мнение откровено малоумен руски диктатор Владимир Путин нареди пълномащабно нахлуване на армията си в Украйна. Докъде я докара Путин – направихме обзор вчера. Докъде ще я докара, също е ясно – 1991 година. Който не я помни, да си вади историческите хроники. Просто е – насила хубост не става. Рано или късно путиноподобните ще разберат, че така е и с Украйна.

Пропагандата обаче е уникално силна – както за Украйна, така и в България. За Украйна още има много хора, които така и не вярват, че Майдана стана защото на украинците им писна банда дебелаци, начело с кукла на конци за президент, да им решават живота. По-лесно им е да вярват, че от ЦРУ са направили преврат, че Зеленски избил ангелчетата на Донбас, нищо че по онова време той беше просто актьор и продуцент, не и президент на Украйна, че украинците изгорили безчет на брой българи – нищо, че има вече достатъчно репортажи дори по БНТ (уж пенсионерите я гледат) как бесарабски българи отдавна са част от украинската армия. А за "изгорелия българин" – ОЩЕ: Имало ли е изгорен жив българин Иван Милев през 2014 г. в Украйна? Срив на руските опорки

Така е по-простичко и лесно – но е по-трудно да схванеш, че един сатрап в континентални мащаби като Путин го достраша, че от Украйна това желание за истински живот току виж почне да заразява и Русия. Заради езика, заради културата – все проводници, по които "вирусът на свободата" по-лесно може да тръгне. И Джуджето от Кремъл взе мерки да си остане Цар, нищо че е чисто гол.

В България не сме стигнали до война засега, само до протестите сме. Предимно декемврийски засега – само засега. Защото прокуратурата, по-известна под друго произвище, я кара като Путин. Има-няма 5 работни дни и хоп – проверка на новия МВР министър, който е и дългогодишен съдия. За какво? За случая "Петрохан", моля ви се. Искал министърът някои дебелокожи чантаджии с големи заплати да поработят, та това било "натиск". Начело на вестителите за този натиск, тази невиждана несправедливост, е хаджията Тошко Йорданов Хаджитодоров. За него който досега не е разбрал, ще е като с войната в Украйна - никога няма и да разбере - ОЩЕ: "Паническите ходове": Прокуратурата разпореди проверка на служебния вътрешен министър

Ако не ви е достатъчно да се ориентирате, ето и още – съдийската колегия на ВСС изведнъж я хвана липсата. Точно когато има нов правосъден министър и точно когато той даде заявка, че трябва да се работи и че хора извън закона като настоящия уж главен прокурор трябва да си ходят. Не че досега колегията много се беше разработила, но сега избяга от час точно както гимназисти при извънредно контролно. И тук да се разберем, че сигурно ще има подмятания как тези са "съдии", не са "прокурори" – в тази колегия не всички са съдии, има си избрани директно от парламента "кадровици", при това половината. От кой парламент ли – ами мандатът на ВСС изтече преди 4 години, а той е 5-годишен. 9 години назад кой управляваше сами можете да проверите. Пак просто казано - мишките винаги знаят кога да се скрият и никога няма да се покажат, когато се налага - ОЩЕ: "Скъсаха менискус": Съдийската колегия на ВСС се скри от среща с Андрей Янкулов

Всичко това е изключително ясен сигнал – свинщината в България няма да си тръгне просто така. Щеше да е хубаво да можеше, но уви. Точно както щеше да е хубаво да няма войни. То може – например вместо да има ядрено оръжие и армии, може като нещо се скарат две или повече държави, да си направят един турнир. В него да се бият най-добрите им войници при предварително общопризнати правила. Който победи, негово е правото – и няма какво да се воюва, да измират хора. В Средновековието на нещо подобно са му казвали Божи съд. Защо пък не – нали така и така 65% от българите вярват в кармата, колко му е един такъв български и световен ред? ОЩЕ: Живот след смъртта и кармата: В какво вярват българите

Както обаче вече казах – уви, не става. На кармичното не се разчита. Който е хванал кокала веднъж, не рискува да го изгуби. Не го пуска до дупка - нито Путин, нито Сарафов, нито КОЙто е зад него. Запомнете го най-после - тези, които 4 години и 1 ден ви дрънкат щуротии и глупости за Майдана, са точно тези, които всякак се извъртат и усукват, за да не ги измете Българският площад. Тях и слугите им!

Автор: Ивайло Ачев