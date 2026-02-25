Внимание, родители! Реформа в детските градини и ясли поставя много въпроси

В самото начало на 2026 година кметът на Столична община Васил Терзиев представи Стратегия за справяне с недостига на места в яслите и детските градини. Освен промените в реда и приема на децата са заложени нови правила и в изпълнението на услугите, включващи изхранването и грижата за най-малките.

В проекта на стратегия буквално е предвидено кухните в яслите и детските градини да затворят, защото готвенето за децата ще се осъществява централизирано на ниво столичен район с една кухня-майка. Първата подобна кухня се предвижда да заработи до края на годината в община "Слатина". Разбира се, за да влезе в сила въпросната стратегия и да се тръгне по този път, трябва да има одобрение на Столичния общински съвет (СОС).

И още от стратегията - нутриционисти и диетолози подготвят менюта, които ще бъдат сезонни и ще обхващат включително и децата с алергии и специфични хранителни режими, предвижда се и залагането на повече биопродукти.

Всяка политика, която цели подобряване на качеството на детското хранене, включително разработването на сезонни менюта от квалифицирани специалисти и осигуряване на режими за деца със специфични потребности, трябва да бъде поощрявана. На пръв поглед всичко звучи много добре, но реализацията на тази нова идея повдига много въпроси. Най-съществените от тях касаят безопасността на децата и с какви пари ще бъде обезпечен новият модел, ако бъде приет.

От изказване на заместник-кмета Десислава Желязкова пред bTV стана ясно, че Общината ще направи ремонт на помещенията, предвидени за централизирани кухни, и ще ги оборудва, а детските градини ще плащат от бюджета си за персонал и продукти. Така, според нея, ще се намали цената на доставяните храни, тъй като поръчката ще е на по-голяма стойност и ще следи за качеството на приготвяната храна. Източници от кетъринг бранша обаче коментират пред Actualno.com, че от това изказване не става изобщо ясно как точно ще се намали цената.

В момента няма пълна публична картина на реалното потребление и реалната цена във всички детски градини, което прави трудно доказването, че новият модел ще бъде по-евтин. Затова потърсихме именно хора, които се занимават с "детски кетъринг" и те представиха данни, на база на които може да се направи сметка.

Децата ядат, за да растат - колко струва?

Снимка: iStock

Например – според нашите източници, в Столична община средният храноден за 2025 година варира от 1.90 до 2.50 лв. при пълна посещаемост т.е. да не липса нито едно дете. Tози разход със сигурност ще се увеличи, поне с 12%, тъй като трябва задължително да се приложи механизмът за включване на биопродукти съгласно Наредба Н-1 от 23.07.2024 г., като в тези изчисления не са включени транспортни, инвестиционни и административни разходи по функционирането на кухня-майка.

Съгласно данните от бюлетините на Системата за агропазарна информация, цените на биопродуктите към 1 февруари 2026 г. показват значителни разлики – биотелешко е с 85% по-скъпо, биокисело мляко - със 133%, биокартофи - с 244%, биоолио - с 291%, а биобезглутеново брашно - с 554% по-скъпо от стандартните продукти. При увеличаване дела на биохраните без сериозно бюджетно планиране, цената на храноден неминуемо ще нарасне.

Тези са калкулациите при 100 процента посещаемост на децата - което е невъзможно. Обикновено идват по-малко деца и средният храноден варира между 2,44 - 3 лв., говорим за 2025 година. При новите менюта, съгласно стратегията няма яснa калкулация, но прогнозите на източниците на Actualno.com са за 3,5 евро - до 4 евро на ден (централизирана кухня и например по-високи транспортни разходи, защото една кухня доставя на цял район или дори повече) или двойно и тройно по-скъпо от досегашния разход. Логичен е и въпросът откъде Столична община ще намери поне 6-7 милиона евро на година, за да сбъдне мечтата на столичните експерти за подобряване на храната.

Припомняме, че детските градини се финансират от държавата, чрез Министерство на образованието и науката и делегираните дейности. Парите идват от държавния бюджет, превеждат се към Столична община и се разпределят към детските градини. Така те сами определят колко ще им е разходът за храна, персонал, образователен процес и други дейности.

И цената, и здравето

Снимка: iStock

Не бива да се забравя и още нещо – новите менюта трябва стриктно да отговарят на действащите наредби за здравословно хранене и безопасност. Законът вече поставя строги изисквания за качеството, количествата и ограниченията на продуктите. Редно е да се посочат кои са нутриционистите и диетолозите, които разработват вече съществуващи и утвърдени от здравните власти стандарти за хранене и да се покажат на обществеността какво променят. Без да се обявят примерните менюта, видовете и количествата на необходимите продукти за подготовката им, стойности за среднодневен прием на енергия, общ белтък, мазнини и въглехидрати на същите менюта, не може да се правят никакви изводи за предложената стратегия.

За да може да се отговори на тези и други въпроси, възникващи по новата стратегия, трябва да бъдат публикувани тези уникални менюта с пълна калкулация, свързана с грамаж на порциите, състав и цени на включените хранителни продукти, казват източниците на Actualno.com от кетъринг бранша.

Логично е при подобна значителна промяна на централизирано хранене Столична община да обясни разполага ли с пълна и публична финансова обосновка на разходите, какъв е настоящият реален разход на дете на ден във всички детски градини и какъв е прогнозният разход при централизирания модел, включително транспорт, инвестиции, персонал и административни разходи, както и какъв ще бъде ефектът от увеличаването на дела на биопродукти върху цената на храноден?

Важно е да се отбележи, че изискването за включване на биопродукти с определен процент от общите количества храни е нормативно наложено от Наредба № Н-1 от 23.07.2024 г. за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки и не представлява иновативно решение на експертите от Столична община. Изпълнението на наредбата оскъпява сегашната стойност на хранодена с 12% - от 1.24 евро на 1.40 евро, при пълна посещаемост. Къде отиват останалите от 100% до 150% при нова цена от 3,5-4 евро?

Въпреки че идеята се представя като стъпка към по-добро качество и по-ефективно управление на парите, възникват и редица въпроси, които засягат безопасността и организацията на системата. В тази връзка е добре да се отговори има ли изготвена независима оценка на риска? Извършен ли е анализ какви са потенциалните последици при компрометирана суровина, грешка в производствения процес или нарушен температурен режим при транспорт? Какви са предвидените механизми за проследимост и контрол?

Най-същественият риск е при евентуален проблем със суровина – ако тя е замърсена или заразена с бактерии. При централизирана кухня подобен инцидент няма да засегне само една детска градина, а всички, които се обслужват от нея. Докато при сегашния модел проблемът остава в рамките на едно заведение и засяга ограничен брой деца, при новия вариант последствията могат да обхванат целия район.

Не по-малко сериозен е въпросът какво се случва при авария или временно спиране на централната кухня. Кой ще осигури храна за над 2000 деца в рамките на ден? При централизирана система една техническа повреда може да блокира изцяло храненето в целия район.

Гъвкавостта при деца със специфични хранителни потребности тотално се изчерпва. В момента, когато храната се приготвя на място, може по-лесно да се реагира при алергии или специални режими. Ако всичко се прави по общ план за много градини и ясли, всяка промяна става по-трудна и по-бавна.

С този модел се увеличава и времето между приготвянето и консумацията на храната. В момента храната се готви на място и се сервира почти веднага – без транспорт, без допълнително затопляне, без пренасяне в пластмасови контейнери. При централизираното хранене транспортът става задължителна част от процеса, което неминуемо влияе върху свежестта, вкуса и общото качество на храната. Влияе и на цената.

Родителите също губят пряк контрол. Когато храната не се готви в самата градина, процесът става по-непрозрачен. Възниква и логичният въпрос кой носи отговорност при проблем – производителят, транспортната фирма, възложителят, директорът или общината? Разпределената отговорност често означава по-трудно търсене на реална вина.

С централизацията и директорите, и медицинските специалисти в детските градини губят пряк контрол върху процеса. Това намалява възможността за бърза реакция. Освен това е напълно вероятно да се стигне до съкращаване или преструктуриране на кухненския персонал, което има и социални последици.

Действащата нормативна уредба вече съдържа строги изисквания за качеството и безопасността на храната в детските заведения. Затова ключовият въпрос не е дали храната ще стане "по-здравословна", а дали новият модел в новата стратегия ще донесе реално подобрение при доказани гаранции за безопасност и финансова устойчивост? Или ще е поредният лобиски проект?

Най-важните въпроси

При толкова сериозна промяна, която засяга хиляди деца и техните семейства, е редно Столична община да даде ясни и конкретни отговори. Не чрез общи формулировки, а чрез публично представени разчети, анализи и документи.

Обществото има право да знае какви точно ще бъдат новите менюта, разработени от посочените нутриционисти и диетолози – кои са те, какви стандарти прилагат и с какво предложеното се различава от вече действащите изисквания. Родителите трябва да видят примерните седмични менюта, грамажите, състава на храните и пълната калкулация на разходите. Само така може да се прецени дали става дума за реално подобрение.

Не по-малко важно е да бъде ясно с колко точно ще се увеличи цената на храноден – и кой ще поеме тази разлика. Без прозрачна финансова рамка и без публичност на новите менюта не може да се иска доверие.

Когато става дума за здравето и изхранването на децата, всяка промяна трябва да бъде напълно прозрачна, финансово обоснована и обществено защитима. Родителите имат право да знаят как, с какво и на каква цена ще се хранят децата им.

