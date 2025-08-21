Devices Buy Back – услугата, която превръща старите устройства на бизнеса в ресурс

Основателят на Swipe.bg Михаил Димитров разказва за партньорството с Yettel и първата B2B услуга за обратно изкупуване на смартфони и таблети

Всяка година десетки компании у нас подменят служебната си техника – често не заради повреди, а защото вече не отговаря на нуждите им. Вместо обаче да се използват повторно, старите телефони и таблети обикновено остават в някой склад, задържайки в себе си ресурси на компанията, които не носят възвръщаемост. Според проучване на Yettel 50% от бизнес клиентите запазват излезлите от употреба устройства като резервни, а едва 10% ги предават за рециклиране.

Именно решаването на този проблем стои в основата на Devices Buy Back – нова бизнес услуга на Yettel, създадена в партньорство с платформата за мобилна техника втора употреба Swipe.bg. За първи път в България компаниите получават системно решение за изкупуване на използвани, но годни устройства – с възможност за оценка, реновиране и повторна употреба, при това с минимално усилие от страна на клиента.

„Компаниите редовно подменят служебната техника, но повечето нямат ефективен начин да се разделят с ненужните устройства. За да предоставим тази възможност на бизнеса, ни трябваше силен партньор. Избрахме Yettel, защото ги виждаме като най-иновативния и ориентиран към бизнес клиенти оператор в страната“, обяснява Михаил Димитров, основател и управител на Swipe.bg.

Swipe.bg оперира на българския пазар вече 4 години и стои зад повече от 50 000 обслужени устройства. Досега фокусът на платформата е бил основно върху крайните потребители, но с партньорството с Yettel компанията прави логична и навременна крачка към бизнес сегмента.

„В началото, когато започнахме, хората бяха скептични и често ни възприемаха с недоверие. Днес вече обратното изкупуване на устройства е утвърдена практика и все повече потребители се възползват от нея. Тази възможност е особено ценна за компаниите – вече могат лесно и без излишна бюрокрация да продадат старите устройства навреме, когато стойността им е най-висока. Това спестява разходи и удължава живота на устройствата - в полза и на бизнеса, и на околната среда“, допълва Михаил Димитров.

Как работи услугата за обратно изкупуване?

Процесът е напълно прозрачен, с минимален ангажимент от клиентите. Компаниите заявяват оферта за обратно изкупуване, като описват техниката, която искат да предадат – брой и тип устройства, модел и марка и текущо състояние. На базата на това се изготвя първоначална оферта и ако тя бъде приета, устройствата се предават за обстоен технически преглед, а логистиката се поема от Swipe.bg. След това фирмите получават финална оценка за предадените смартфони и таблети, а плащането се извършва по банков път.

„Оценката се извършва по два критерия – външно състояние и техническа изправност. За второто използваме специализиран софтуер – световен лидер в бранша, който генерира обективен доклад за всеки хардуерен елемент. Всеки клиент има достъп до този репорт, а целият процес се заснема за пълна прозрачност“, казва Михаил Димитров и пояснява, че процесът гарантира и сигурност на данните. „Всички данни се изтриват чрез сертифициран софтуер, който гарантира, че информацията не може да бъде възстановена. Издава се и сертификат, който предоставяме на клиентите заедно с докладите за инспекция“.

Услугата за обратно изкупуване е подходяща както за малки фирми с няколко устройства, така и за големи международни компании със стотици мобилни апарати. Тя превръща едно на пръв поглед нишово решение в достъпна, ефективна и устойчива практика за бизнеса у нас. И показва, че устойчивото потребление не е просто „зелена идея“, а реална бизнес необходимост, която може да носи стойност.